Cookies, som er blevet solgt i flere supermarkeder herhjemme, bliver nu kaldt tilbage.

Det skyldes, at der er risiko for metalsplinter i småkagerne.

Det skriver Coop i en pressemeddelelse.

Ifølge supermarkedskoncernen er metalsplinterne fundet i Coop Cookies Hazelnut Cream & Chocolate. Det skulle være i pakkerne med en vægt på 175 gram.

Produktets EAN-nummer er 7340191145009, og så er det bedst før dato 10.09.2024.

Kunder har kunnet købe produktet i SuperBrugsen, Dagli'Brugsen, Coop365discount og Irma i hele landet.

»Skulle du have varen opbevaret, kan varen leveres tilbage til butikken, hvor den er købt eller kasseres,« oplyser Coop.

Det er kun knap en uge siden, at Coop tilbagekaldte en anden type småkager.

Også her var det på grund af risiko for metalsplinter. Den historie kan du læse lige her.