Hacer Kucukavci på 45 år fra Albertslund har et godt trick, når kødpriserne forventes at stige, fordi landmændende pålægges CO2-afgifter.

Hun ved nemlig, hvem hun skal spørge om råd til at finde de bedste tilbud på kød.

»Min storesøster er god til at holde øje med tilbud. Så hun giver mig bare besked, når der kommer tilbud,« siger hun.

Faktisk overvejer hun at skære voldsomt ned for sit kødforbrug.

»Jeg synes, det allerede er dyrt i forvejen at købe kød,« siger hun og tilføjer:

»Måske vil jeg så spise kød en eller to gange om måneden. Det kommer an på, hvad jeg har økonomi til, men jeg stopper ikke med at spise kød.«

B.T. har også talt med 70-årige Birgitte Langhave, der har taget en stor beslutning, så hun stadig har råd til sine elskede hakkebøffer, når priserne nok vil stige.

Hun har simpelthen besluttet at skære ned på sine flyrejser.

»Hvis du tænker, hvad der foregår oppe i himlen af trafik, sammenlignet med et par køer, der står og prutter på en mark, så ved jeg godt, hvad der forurener mest. Herre du milde Gud,« siger Birgitte Langhave.

Til juni ventes SVM-regeringen at tage en beslutning om, hvilke CO2-afgifter, der skal indføres.

Økonomiprofessor Michael Svarer har svaret på læsernes spørgsmål om de foreslåede CO2-afgifter.

