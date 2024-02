Ender et af de tre forslag til CO2-afgifter fra ekspertgruppe med at blive vedtaget, vil danske supermarkeder med god grund kunne kigge efter udenlandsk kød.

Det er nemlig kun det dansk produceret oksekød på 500 gram, der står til at stige mellem 4,5 og 1,4 kroner, mens udenlandsk produceret kød vil koste det samme.

Professor Michael Svarer, der er formand for ekspertgruppen, erkender, at de danske producenter får en konkurrencemæssig ulempe.

»Det bliver en pris på danskproducerede fødevarer. Det vil sige, at det danske oksekød stiger, men det gør det tyske ikke. Så der er en konkurrencefordel til det tyske i forhold til det danske. Det er også derfor, vi forventer, der vil være en lavere efterspørgsel til det danske,« siger han.

Hvad med dig selv, Michael Svarer, vil du købe tysk kød, hvis det er lidt billigere end det danske?

»Nu er det ikke afgørende for det danske salg af oksekød, hvad jeg køber, for jeg køber ikke særligt meget. men jeg tror, at ville købe dansk,« siger han og tilføjer:

»Men du har ret i, at det giver en konkurrenceulempe, hvis man gør det her.«

Hør i videoen over artiklen, Michael Svarers argumenter for, hvorfor producenter af det udenlandske kød ikke også bliver ramt af afgiften.