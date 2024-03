Så er der dømt prisstigninger i dagligvarehandlen igen.

Coop365 har været de første til at sætte deres priser op - i første omgang med 50 øre på en række mælkeprodukter fra Arla og Thise, viser data fra Beepr, som B.T. har fået indsigt i.

Informationsdirektør i Coop-koncernen, Jens Juul, forklarer, at det kommer til at få indflydelse på samtlige dagligvarebutikker:

»Der er en generel stigning på mælk, der kommer til at ramme hele markedet.«

»Vi gør, hvad vi kan for at holde priserne nede. Mejerierne skal betale mere overfor bønderne, så det er uundgåeligt, at vi bliver nødt til at sætte priserne op,« siger Jens Juul.

Prisstigninger på følgende produkter: Arla Minimælk fra 12,75 til 13.25 Arla Letmælk fra 13.50 til 14.00 Arla Sødmælk fra 13.25 til 13.75 Thises øko skummetmælk fra 15.75 til 15.95 Thises øko minimælk fra 15.95 til 16.50 Thises øko letmælk fra 15.95 til 16.25 Thiese øko sødmælk fra 14.75 til 15.25 Arla kærnemælk fra 12.75 til 13.25 Thises øko laktosefri minimælk fra 15.75 til 16.25 Arla laktosefri minimælk fra 14.75 til 15.25 Thises øko skummetmælk fra 12.75 til 13.25 Øko kærnemælk fra 13.50 til 13.95

Hos Salling Group bekræfter de, at forbrugerne kommer til at mærke de stigende priser på mælk:

»Det er korrekt, at vi har modtaget prisstigninger fra Arla på mælk. Og når det sker, vil det desværre påvirke prisen bag køledisken,« siger Jacob Krogsgaard Nielsen, der er pressechef i Salling Group.

Jesper Skovlund, der er pressechef i Arla, forklarer til B.T., at de på grund af deres store nationale indflydelse ikke kan kommentere på, hvilke faktorer der ligger til grund for de prisstigninger, der lige nu rammer forbrugerne.

Men han fastslår, at det er dagligvarerbutikkerne selv, der sætter priserne på deres produkter.

B.T. har forelagt Arlas kommentar til Jens Juul i Coop-koncernen:

»Jeg bliver nødt til at holde fast i, at vi får forhøjet vores indkøbspriser hos Arla, og derfor er vi nødt til at sætte priserne op for vores kunder - den ligger ikke hos os,« siger Jens Juul.

B.T. har efterfølgende spurgt Arla, om de i virkeligheden kaster aben videre til supermarkederne, men det vil Jesper Skovlund, pressechef i Arla, ikke svare på:

»Ingen kommentar,« lyder det.