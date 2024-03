Vil der komme mere udenlandsk kød i kølediskene hos landets supermarkeder, når priserne på dansk produceret kød stiger?

Det er et af de store spørgsmål, efter et ekspertudvalg har foreslået, at priserne på 500 gram dansk produceret hakkekød kommer til at stige mellem 4,5 og 1,4 kroner på grund af CO2-afgifter. Nu åbner to supermarkedskæder for, at der kan komme ændringer i de kødvarer, der er til salg.

Jens Juul Nielsen, der er informationsdirektør i Coop, som driver Superbrugsen, Kvickly og 365discount, åbner for, at der kan komme mere udenlandsk kød til salg i kølediskene.

»Kun hvis danskerne foretrækker billigere udenlandsk kød, vil vi købe mere fra udlandet,« siger han.

Informationsdirektøren vurderer dog ikke, at de kommende CO2-afgifter vil betyde store ændringer i det kød, der sættes til salg.

»Grundlæggende vil det ikke ændre vores salg af oksekød markant, selvfølgelig afhængig af hvilken afgiftssats det ender med. Jo mindre afgift, jo mindre ændring,« siger han og tilføjer:

»I dag køber vi alt det oksekød, vi kan få i Danmark, og så supplerer vi med udenlandsk oksekød. Vi vurderer, at godt halvdelen er dansk i dag. Vi forventer, at vi i fremtiden vil give kunderne mulighed for at vælge mellem dansk og udenlandsk oksekød.«

Når de nye CO2-afgifter er trådt i kraft, kan der også ske ændringer i kølediskene hos Meny, Spar, 'Min Købmand' og 'Let-Køb'.

»Vi har noteret os tankerne i forhold til de kommende CO2-afgifter og de mulige modeller, der er i spil. Afhængigt af, hvilken model, politikerne beslutter sig for, kan det have betydning for afsætningen og salgsmixet,« skriver Michael Christensen, der er kategoridirektør i Dagrofa, som driver de fire kæder, i en mail.

Han slår dog også fast, at der indtil videre ikke vil ske nogen ændringer i de fire kæder.

Salling Group, der driver Netto, Føtex og Bilka, er mere tavse om, hvordan de ser på de kommende CO2-afgifters betydning.

»Vi oplyser ikke fordelingen mellem udenlands og dansk indkøbt kød. Dernæst er det fortsat for tidligt at spå om, hvordan det vil udvikle sig, idet vi endnu ikke ved, hvor det ender, og dernæst hvordan markedet vil reagere,« skriver Jacob Krogsgaard Nielsen, der er press manager i Sallinggroup, i en mail.

I Rema 1000 er der ikke nogen forventing om, at der vil ske ændringer i, hvor kødet kommer fra.

»Vi har ikke en forventning om at købe mere udenlandsk kød, hvis vores købsbehov kan dækkes af dansk kød,« siger Jonas Schrøder, der er kommunikationschef i Rema 1000.

