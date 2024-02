Det er slut med eksotiske madoplevelser på det populær streetfood-marked i Hillerød.

Hillerød Street Food har nemlig indstillet driften og er lukket øjeblikkeligt.

Det skriver sn.dk.

På Facebook oplyser ejerkredsen om beslutningen:

»Det har desværre ikke været muligt at få tingene til at hænge sammen, uanset hvor meget vi gerne ville. Derfor har ejerkredsen besluttet at indstille driften af Street Food Hillerød.«

»Det er med blødende hjerte, at vi gør det, men en nødvendighed. For at kunne drive forretning kræver det, at alle bakker op og er engageret, og betaler for de ydelser der er stillet til rådighed. Den opbakning fik vi desværre ikke.«

Allerede i januar meddelte Hillerød Street Food, at de havde udfordringer med at åbne igen efter juleferien. Her udskød de åbningen i en måned, fordi man var løbet ind i »nogle udfordringer«.

Derfor arbejdede man på at finde en ny åbningsdato. Det er imidlertid ikke lykkedes.

»En stor tak til vores ansatte, til alle kunderne, samarbejdspartnere, og venner af huset – tak til alle som har støttet os,« lyder det afsluttende fra ejerkredsen i Facebookopslaget.