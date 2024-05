Det kan virke så fjernt lige nu, hvor sommeren mere eller mindre har ramt Danmark.

Men det er kun et par år siden, at priserne for strøm og varme steg drastisk, og nu har S-kandidat til Europa-Parlamentsvalget 9. juni et forslag til at undgå, at det sker igen.

»Jeg synes, at vi skal have lavet prisloft for regningerne på strøm,« siger Magnus Barsøe, der er kandidat for Socialdemokratiet

Han tilføjer:

»Varmepriser og elpriser var ved at slå bunden væk under mange familier rundt omkring. Jeg har talt med folk i Tårnby og Brøndby, som har fået aconto-regninger for et kvartal på 40.000 kroner eller der omkring.«

Men økonomer mener jo, det er dårligt for et marked at indføre prislofter. Hvad siger du til det?

»Økonomer vil meget gerne sige, at det er meget usundt for et marked at lave et prisloft, da det betyder, at der er flere, der ikke længere vil producere el,« siger han og tilføjer:

»Der må jeg bare sige, at der bør må vi politisk tage hensyn til de familier, der bliver ramt af meget høje regninger.«

Hvor højt skal prisloftet så være?

»Det er meget svært at vurdere. Det er bare bare vigtigt, der er en åben samtale om det, og det vil være kontroversielt i nogen kredse,« siger han.

Magnus Barsøe mener også, at der bør ses på en særlig beskatning af de elspekulanter, der tjente styrtende på høj elpriser.

»Vi skal kigge på, hvordan vi beskatter de profitter, der kommer fra elspekulaner. Jeg var ved at falde ned fra stolen, da et viste sig, at de danske elspekulanter alene havde et ekstraordinært overskud på 53 milliarder kroner i 2022,« siger han.

Men lige nu er elpriserne langt lavere end for to år siden. Hvorfor er det her aktuelt lige nu. Bortset fra der er valg til Europa-Parlamentet, selvfølgelig?

»Vi kan stå her om sommeren, hvor solen skinner og lulle os ind i, at priserne aldrig kommer til at stige så hastigt igen, men det vil jeg være meget skeptisk over for,« siger han og fortsætter:

»Om nogen måneder er det vinter igen, og krigen i Ukraine ser ud til at fortsætter. Jeg tror, vi skal være forbedet på, hvad vi politisk skal gøre, hvis vi kommer i lignende situation igen.«

