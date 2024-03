Der loves tydeligvis guld og grønne skove fra supermarkederne til kunderne.

52 procent af de detailhandels virksomheder, der sælger fødevarer, har nemlig en forventning om at sænke deres priser i de kommende tre måneder.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

I forvejen er fødevarepriserne faldet næsten fire procent siden sommer.

»Det betyder, at danskerne over en bred kam har oplevet, at det er blevet lidt billigere at besøge supermarkedet i de seneste måneder,« siger Brian Friis Helmer, der er privatøkonom hos Arbejdernes Landsbank.

Han tilføjer:

»Oven i hatten stiger det øvrige forbrug også med langt mindre hast, end vi så i 2022 og starten af 2023.«

Redaktionschef for B.T. Penge, Niels Phillip Kjeldsen, vurderer, at de nye tal umiddelbart er »super positive«, men er dog ret skeptisk i forhold til, hvad kunderne skal forvente af prisfald på fødevarerne.

Niels Philip Kjeldsen er redaktionschef for B.T. Penge. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Niels Philip Kjeldsen er redaktionschef for B.T. Penge. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg tror også, der kommer prisfald, men når jeg taler med folk i dagligvarebranchen i øjeblikket, så er der ikke en stemning af, at vi ser ind i store prisfald,« siger Niels Phillip Kjeldsen.

'Sindssygt høje'

I forvejen mærker kunderne, at priserne er vildt høje i supermarkederne, påpeger han.

»Rigtig mange forbrugere er super skeptiske, når de ser tal som det her. De oplever stadigvæk, at priserne i supermarkederne er sindssygt høje,« siger Niels Phillip Kjeldsen, og slår fast, at kunderne jo husker priserne fra før inflationskrisen.

»Når danskerne taler om prisfald i supermarkederne, forventer de, at vi kommer tilbage til samme niveau, som vi havde i 2021. Det kommer vi ikke,« siger han og fortsætter:

»Derudover skal man huske, at sådan en opgørelse her ikke betyder, at der ikke også kommer prisstigninger. Vi har for eksempel lige set en bølge af prisstigninger på mejeriprodukter.«

Endnu er der forbruger altså ingen grund til at bryde ud i jubel over de nye tal.

»Selvom det her helt grundlæggende er godt nyt, og vidner om, at det går i den rigtige retning set med forbrugernes øjne, så skal man ikke forvente kæmpe store prisnedsættelser over en bred kam,« siger han.

