Der er godt nyt til de mange danskere, der er trætte af de høje priser på dagligvarer i supermarkederne.

En ny opgørelse fra FNs fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, viser, at de globale fødevarepriser samlet er faldet med 10,4 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

Priserne har faktisk ikke været lavere siden februar 2021.

Opgørelsen viser, at eksempelvis kødpriserne globalt er faldet syv måneder i træk.

'De rigelige forsyninger fra førende eksportlande drev de internationale priser på fjerkræ-, kvæg- og svinekød ned,' skriver FAO.

Også de globale priser på korn er faldet.

»De globale eksportpriser for hvede faldt i januar drevet af stærk konkurrence blandt eksportører og ankomsten af ​​nyligt høstede forsyninger til landene på den sydlige halvkugle,« står der i opgørelsen.

Redaktionschef: Bør give billigere priser

Niels Philip Kjeldsen, der er redaktionschef for B.T. Penge, mener, at de faldende priser for fødevarer globalt set, vil være en stærkt medvirkende faktor til prisfald i supermarkederne her i Danmark.

»Isoleret set er det her en af flere faktorer, som spiller ind på priserne i supermarkederne,« siger han og tilføjer:

»Men det siger sig selv, at det her letter prispresset på producenterne, og det bør forplante sig til billigere indkøbspriser for supermarkederne og derfor også give plads til prisnedsættelser i butikkerne.«

Han har følgende forventning til priserne for dagligvarer resten af året:

»Jeg forventer, at vi kommer til at se prisfald gennem 2024. Ikke tilbage til niveauet før inflationskrisen. Men prisfald,« siger Niels Philip Kjeldsen.

