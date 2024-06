Dagligvarekoncernen Coop Danmark får Thor Skov Jørgensen som ny adm. direktør.

Kriseramte Coop, der driver Brugsen, SuperBrugsen, Kvickly og 365discount, kom i april ud med et regnskab på minus 765 millioner kroner.

Thor Skov Jørgensen har tidligere været nævnt som kronprins i Salling Group, der er Coops store konkurrent på dagligvaremarkedet.

Helt konkret stod han i spidsen for Salling Groups e-commerce og digitale udvikling, inden han i 2023 blev finansdirektør i energiselskabet OK.

Og nu skal han altså vende den økonomiske nedtur hos Coop.

Bestyrelsesformand i Coop, Jeff Gravenhorst, slår fast, at dagligvarekoncernen står for store forandringer.

»Efter at vi har haft en grundig afdækning af mulige kandidater, er vi overbeviste om, at vi med Thor har fundet den helt rigtige CEO til at stå i spidsen for de omfattende forandringer, som Coop skal igennem,« siger Jeff Gravenhorst.

