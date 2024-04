Den nu tidligere topchef i Coop, Kræn Østergaard Nielsen, erkender nu én stor fejl, han har lavet i sine fire år i toppen af den kriseramte dagligvarekoncern.

»Det var forkert set af mig,« siger han i et interview med B.T., efter det fredag er kommet ud, at der sker historiske ændringer i Coop.

Helt konkret kalder han det for en fejl at ville lave Superbrugsen og Kvickly om til supermarkeder med navnet Coop.

»Jeg tog den et skridt for langt med Coop-kæden,« siger han og fortsætter:

»Ambitionen om at lave en revolution med Coop-kæden, var timingen ikke til, og i stedet er det helt rigtigt, at vi laver en evolution baseret på de brands, danskerne kender så godt, nemlig Kvickly og Superbrugsen i stedet for at lave Coop-kæden.«

'Jeg har undervurderet råstyrken'

Det var i november sidste år, at Coop lancerede planen om at omlægge Superbrugsen og Kvickly til Coop.

»Der er mange gode elementer, mine kolleger tager med videre. Det at investere i supermarkederne er kun accellereret med den her plan,« siger han og kommer erkendelse.

»Men min konklusion er, at kunderne har sværere ved at forstå, at Coop er en dagligvarebutik, end vi havde regnet med. Jeg har undervurderet råstyrken i Superbrugsen og Kvicklys brands.«

Men kunderne har jo i længere tid fortalt, at de er utilfredse med beslutningen om at gøre Superbrugsen og Kvickly til Coop. Hvorfor tage den her beslutning i første omgang?

»Det var vores vision at lave en revolution, men det er tiden ikke til - vejen frem er en evolution. Erfaringerne fra testbutikkerne havde mange gode elementer, som vi tager med videre, men det står klart for mig, at kunderne hellere vil have Superbrugsen og Kvickly end Coop på facaden,« siger han.

Hvad vil det her betyde for kunderne?

»Der kommer til at være et solidt finansielt fundament med en mere langsigtet betydning. De vil kunderne ikke opleve i morgen, men på langt sigt,« siger Kræn Østergaard Nielsen og tilføjer:

»Nu kommer der mere ro på, og fokus på driften. Kunderne vil opleve meget fokus på prissætning og sortiment. De klassiske detaildyder.«

Kræn Østergaard Nielsen har har allerede smidt en bombe ved at fortælle, hvor regnskabet for Coop kommer til at være.

