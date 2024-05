For to år siden var i dag 18-årige Noah Ejlertsen vidne til en hændelse, der førte til, at to af hans kollegaer endte med tårer i øjnene.

Han husker det tydeligt i dag.

»Jeg havde nogle kollegaer, som var under oplæring. På et tidspunkt kom en kunde, som opførte sig meget voldsomt.«

»Han råbte, at det gik for langsomt i kassen. Og »det kunne de ikke finde ud af«, og »derfor skulle de finde et andet arbejde'«, gengiver Noah Ejlertsen om dengang, han arbejdede i en Coop-butik som servicemedarbejder.

Han kunne tydeligt se, at medarbejderne fik tårer i øjnene.

»Når man er 16 eller 17 år og står der, så bryder nogle bare grædende sammen.«

Og det gjorde hans kollegaer, hvorfor han til sidst var med til at sende dem hjem.

Hændelsen kickstartede Noah Ejlertsens motivation for, at der kommer en bedre tone mod medarbejdere i detailbranchen.

Noget, der ifølge ham ikke er sket. I dag arbejder han stadig i branchen, hvor han ifølge eget udsagn ser ubehøvlede kunder op til cirka fire gange om ugen.

Både, når han selv er på arbejde, eller når han handler privat, siger han.

Af den årsag medvirkede han for lidt under en uge siden i en video med HK Ungdom, hvor han opfordrer til en bedre tone fra kunder til medarbejdere.

»Jeg synes, det er en vigtig sag, der får fokus. For jeg er sikker på, at jeg ikke er den eneste, som har oplevet det.«

B.T. har siden 2022 skrevet flere gange om ansatte i branchen, som bliver overfuset af kunder med skældsord. Og det, der er værre.

Dicte, Cille, Henrik og Oliver har alle oplevet det, ligesom ansatte i Maxi Zoo har fået fjernet sit efternavn fra bonner af sikkerhedsmæssige årsager, så de ikke kan blive opsøgt.

Noah Ejlertsens opsang har da efterfølgende også fået over 2500 likes på Instagram.

»Visningerne stiger, og det er bare dejligt, at der er så mange, der ser det.«

Undervejs fik han også et par kritiske kommentarer om ham som person, hvilket fik HK Ungdom til at slukke for kommentarsporet.

Det tager Noah Ejlertsen dog med oprejst pande.

»Jeg tager det egentlig som en motivation frem for provokation. Jeg synes, det fortæller mig, at jeg har ramt noget rigtigt. At der er noget om det, jeg siger.«

En undersøgelse foretaget af HK Handel i 2022 viste at, otte ud af ti butiksansatte har oplevet at blive talt grimt til inden for det seneste år. 14 procent har sågar oplevet at blive truet med vold.

15 procent af fagforbundets medlemmer, der har medvirket i en anden undersøgelse i 2023, sagde også, at de inden for de seneste 12 måneder havde oplevet at blive chikaneret via online kanaler.

Og i det brede billede bliver det negative billede blot værre, har Mette Høgh, formand i HK Handel, udtalt til B.T.:

»Vi hører desværre fra vores medlemmer, at tonen er blevet hårdere. Det er en udvikling, som for alvor har taget fart under coronapandemien og i takt med de stigende priser på dagligvarer. Det hverken kan eller vil vi se bort fra, og det er på tide, at vi som branche tager et tiltrængt opgør med den usunde kundekultur.«