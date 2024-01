Hver uge bliver sedlen hængt op. Midt inde i supermarkedet, så alle kunderne kan se den. Af én særlig grund.

»Vi kan ikke fortsætte på denne her måde,« siger Sidse Vangsted til B.T.

Hun er uddeler i Dagli'Brugsen i Pindstrup på Djursland og står bag ophængningen af den lille seddel, som informerer kunderne om, hvordan forretningen går.

Som en form for stille opråb.

»Uge 2: Omsætning: 13.000 kroner under budget. Avance: 4.000 kroner under budget. Antal kunder: 8 % mindre end sidste år,« står der blandt andet på den senest ophængte seddel.

Men hvorfor skal kunderne delagtiggøres i den lokale Brugs' økonomi?

»Det er for, at folk kan følge med i, hvordan det går. Men det handler selvfølgelig også om at vise, der skal ske noget, og at vi ikke er der, hvor det er en god forretning på nogen som helst måde,« siger Sidse Vangsted til TV 2 Østjylland, som havde historien først.

»Det er ikke uddelerens Brugs eller bestyrelsens Brugs. Det er medlemmernes Brugs,« uddyber hun overfor B.T.

Foto: Dagli'Brugsen i Pindstrup Vis mere Foto: Dagli'Brugsen i Pindstrup

Sidse Vangsted har været brugsuddeler i et år. Før det var hun formand for Dagli'Brugsen i Pindstrups bestyrelse, og det smerter hende personligt, at det lokale supermarked giver underskud år efter år.

»Jeg har levet med skrækken i mange år,« siger hun og fortsætter:

»Det er mit hjertebarn, så det gør ondt, at andre ikke synes, det er en lige så fantastisk Brugs, som jeg gør.«

Sidste år inviterede Dagli'Brugsen i Pindstrup til borgermøde for at gøre de lokale opmærksomme på den akutte situation og risikoen for, at landsbyens eneste supermarked ville forsvinde.

Hver uge hænges en ny seddel op i supermarkedet. Foto: Sidse Vangsted Vis mere Hver uge hænges en ny seddel op i supermarkedet. Foto: Sidse Vangsted

Det gav kortvarigt mere gang i salget, men nu er hverdagen i den grad vendt tilbage.

Med for lav omsætning og indtjening.

»På et tidspunkt kan det være, at Coop smækker kassen i. Vi lever på Coops nåde,« siger Sidse Vangsted.

Efter hendes mening er det lokale supermarked ikke 'kun' en butik, men en vigtig del af Pindstrups sociale og økonomiske liv, som risikerer at forsvinde – som det allerede er sket i mange andre danske landsbyer.

Tidligere forsøgte Dagli'Brugsen i Pindstrup at gøre kunderne og medlemmerne opmærksomme på de økonomiske kvaler på Facebook, men sedlerne i butikkerne ses i modsætning til opslag på det sociale medie af alle kunderne.

»Sedlerne gør også, at vi kan tage snakken med kunderne inde i butikken. Den dialog er sværere at opnå på Facebook,« slutter Sidse Vangsted.