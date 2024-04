McDonald's har indledt et samarbejde med gourmetkokken Brian Mark Hansen, der sidste år blev omtalt verden over.

Her vandt han Bocuse d'Or, der betragtes som det uofficielle verdensmesterskab for kokke.

Tirsdag lanceres den første af Brian Mark Hansens nye burgere.

'Homestyle Pebersauce', hedder den.

Brian Mark Hansen er ny kok hos McDonald's.

»Jeg havde et ønske om at lave lidt af en crowdpleaser, og her er sauce et godt sted at starte, for danskerne elsker sauce. De fleste kender og elsker peberbøf, og jeg tror, vi rammer danskernes hjerter og smagsløg med denne burger, der bygger på velkendte smage,« siger Brian Mark Hansen, der er køkkenchef på Restaurant Søllerød Kro.

Han lover, at der vil være en smagseksplosion i nye burger.

»For mig er det smag frem for alt, og man skal turde gå all-in. Derfor bruger vi i saucen også hele peberkorn fra Madagaskar, der skaber kontrast og fungerer som små smagseksplosioner,« siger Brian Mark Hansen og tilføjer:

»Derudover har vi fået smagen af grillet tomat ind i en relish smagt til med blandt andet timian og rosmarin. Vi er gået helt til kanten med smagene, og jeg glæder mig til, at danskerne nu endelig skal smage den.«

Her ses den nye burger med navnet Homestyle Pebersauce, der præsenteres tirsdag 16. april af McDonald's.

Hos McDonald’s glæder man sig også over samarbejdet:

»Vi er utrolig stolte over, at vi med samarbejdet har tiltrukket ikke blot en af landets, men en af verdens bedste kokke. Med Homestyle Pebersauce har Brian Mark Hansen virkelig formået at kombinere klassiske, velkendte smage med fuldt drøn saucer og konsistenser,« siger Thomas Johansen, der er marketingchef for McDonald’s Danmark.

For Brian Mark Hansen er samarbejdet med McDonald’s en mulighed for prøve noget nyt.

»Jeg tror, det er vigtigt at komme ud af de faste rammer og vanlige rytmer. Med samarbejdet med McDonald’s har jeg pludselig adgang til at lave noget mad, som mine børn kan spise med deres venner, og som omfavner bredere end dét, jeg plejer at lave,« siger han.

