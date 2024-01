Forestil dig at stå ved en kasse, der kører i slow motion.

For mange kunder vil det nærmest være et mareridt. Men for andre er det balsam for sjælen - og derfor en form for kasselinje, der lige nu breder sig.

Eksempelvis har den hollandske supermarkedskæde Jumbo de seneste år udbredt konceptet med ret stor succes, skriver det engelske handelsmedie dorve.

Men sker det også i Danmark?

'Kletskassa' hedder de særlige kasser, eller 'chat checkout' på engelsk, hvor det tager lidt længere tid at få scannet sine varer. Dermed har kunden og ekspedienten tid til at hyggesnakke sammen.

Jumbo rullede faktisk 'hygggesnakke-kasserne' ud allerede i sommeren 2019.

Den gang var initiativet en del af den hollandske regerings kampagne for at bekæmpe ensomhed.

Supermarkedskæden har da også placeret de langsomme 'hyggesnakke-kasser' i et hjørne ved udgangen til hver supermarked.

Her er der mulighed for, at kunderne kan sætte sig ned og snakke med hinanden.

»Det er en lille, men meget værdifuld gestus, især i en verden, der digitaliserer og accelererer så hurtigt,« siger Colette Cloosterman-van Eerd, der er formand for bestyrelsen i Jumbo, til dorve.

Jumbo, som har mere end 700 butikker i Holland og Belgien, har udvidet de langsomme kasser efter positive tilbagemeldinger fra kunder og ansatte.

I begyndelsen af ​​marts havde Jumbo mere end 125 langsomme kasser på tværs af Holland og Belgien og de fortsætter initiativet.

Ifølge formanden for Jumbo vil mange ansatte i Jumbo nemlig gerne sidde ved de langsomme 'hyggesnakke-kasser'.

'Blablabla kasser'

Også i andre lande har de langsommere kasser været en succes i supermarkederne.

Den franske supermarkedskæde Carrefour har et lignende koncept kaldet 'Blablabla Caisses', som kan oversættes til 'Blablabla kasser'.

Og den canadiske supermarkedskæde Sobeys har også indført en langsom kassebane.

Den internationale ekspert i fremtidens måde af handle, Stewart Samuel, mener, at der generelt bliver et behov for at indføre initiativer som langsommere betalinger, hvor kunde og ekspedient kan hyggesnakke.

»Vi ved, at der er en aldrende befolkning på de fleste vestlige markeder, og også den aldrende befolkning er i stigende grad isoleret i flere enlige husstande,« siger Stewart Samuel til mediet.

Danske supermarkeder har samme svar

Her i Danmark står supermarkedskæderne dog ikke i kø for at hoppe med på initiativet, viser en rundringning til kæderne.

»Det er en meget sympatisk idé. Men det kræver store butikker med mange åbne kasselinier, som de har i Jumbo, og så store butikker har vi ikke. Så vi har ikke nogen planer om at gøre noget lignende,« siger Jens Juul Nielsen, der er kommunikationsdirektør hos Coop, der driver Brugsen, Kvickly og 365discount.

Heller ikke Rema 1000 er med på de langsomme kassebånd.

»Det er ikke noget, vi har planer om – men vi taler gerne med vores kunder,« siger Jonas Schrøder, der er kommunikationschef i Rema 1000.

Kunder i Netto, Bilka, Føtex skal heller ikke regne med, at der kommer langsomme 'hyggensakke-kasser'.

»Det er ikke noget, vi har i støbeskeen,« siger Jacob Krogsgaard Nielsen, der er som er pressechef hos Salling Group, som står bag kæderne Netto, Bilka og Føtex.