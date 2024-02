Marabou laver om på deres chokoladepladers ellers nærmest ikoniske design.

Både uden på og inden i pakken.

»Efter arbejdet med det nye design, der har varet næsten to år, er vi stolte af endelig at kunne præsentere det nye smagfulde og legende udseende,« som Helena Arver, senior brand manager hos den svenske chokolade gigant, udtrykker det ifølge Livetsgoda.se.

Først indpakningen. Den kommer til at se sådan ud:

Den nye indpakning. Foto: Marabou

Mest markant er det store 'm', mens der også er blevet rokeret lidt rundt på tekstformatet andre steder.

Så til det indeni.

Og for lige at gøre noget helt klart: Selve den velkendte smag er der ikke blevet pillet ved.

Det er chokoladens udseende, der også er ny.

Sådan ser de nye chokoladeplader ud. Foto: Marabou

Vægten på selve chokoladepladen vil således være den samme, selv om den fremover vil være kortere.

For stykkerne er blevet mindre – men tykkere.

Og så er et af stykkerne blevet udsmykket med et hjerte i stedet for det sædvanlige 'm'.

»Ved at putte et hjerte på det sidste stykke vil vi give et at Marabous mest ikoniske produkter lidt mere kærlighed,« forklarer førnævnte Helena Arver.

Sådan har chokoladenpakken hidtil set ud. Foto: Marabou

Ændringerne vil ramme forbrugerne i løbet af 2024.

Marabou har i øvrigt på det seneste været i et uheldigt fokus, fordi dets ejer, kæmpekoncernen Mondelez, i Ukraine er havnet på den sorte liste for stadig at have aktiviteter i Rusland.

Derfor er produkterne flere steder blevet boykottet.

Eksempelvis har det svenske kongehus derfor også stoppet samarbejdet med Marabou.