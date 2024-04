Pressede familier bliver ramt af sidste års meget omdiskuterede beslutning om at lukke Irma.

Interesseorganisationen Mødrehjælpen har haft et årelangt samarbejde med Irma, som er ophørt efter lukningen, skriver TV2 Kosmopol.

Siden 31. januar sidste år har det været kendt, at Coop dropper Irma, og i sidste uge kom det frem, at syv Irma-butikker, der endnu ikke er lukket, skal laves om til SuperBrugsen.

Med lukningen af Irma-butikkerne mister Møderhjælpen et »væsentligt millionbeløb«, som de ikke vil konkretisere af forretningshensyn.

Men de manglende millioner kan mærkes i organisationen.

»Når vi mister så stor en erhvervspartner, så er det klart, at det har konsekvenser. Så betyder det, at vi som rådgivningsorganisation har færre penge til, at vores socialrådgivere kan hjælpe de familier, der har det svært i hovedstadsområdet,« siger Ninna Thomsen, der er direktør hos Mødrehjælpen, til TV 2 Kosmopol.

Hun oplyser videre til mediet, at Mødrehjælpen nu skal ud og finde en ny samarbejdspartner.

Boligejere landet over venter utålmodigt på, at renterne begynder at falde. Hvad skal der til for, at det sker, og er der en udvej, hvis renterne forbliver høje? Få svarene i denne episode af B.T.-podcasten 'Spar Kassen'.