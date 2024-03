Fire timer for at hente en liter mælk. Det kan blive virkeligheden blive for beboerne på Omø, hvis øens eneste dagligvarebutik lukker.

Og det er en reel risiko, efter stigende elpriser og andre uforudsete udgifter, har presset økonomien i bund hos Omø Letkøbmand, skriver TV2 Øst.

Det vil ramme de 151 fastboende på øen, som ligger i Smålandsfarvandet mellem Sjælland og Langeland. De henter ikke bare mælk, men også medicin og bagerbrød hos købmanden, der også fungerer som øens posthus.

Jannie Frost Iversen, der i 23 år har bestyret købmandsbutikken er ikke i tvivl om, hvad det vil betyde for øen, hvis butikken lukker:

»Det vil være en katastrofe. Så går øen i stå. Fuldstændig,« siger hun til TV2 Øst.

Derfor besluttede bestyrelsen af den lokale brugsforening at starte en crowdfunding, for at indsamle penge til at redde Omøs eneste dagligvarehandel.

Egentlig er der behov for 80.000 kroner, hvis butikken skal overleve, men det mente bestyrelsen var for meget at bede om.

I stedet satte man målet for indsamlingen til 40.000 kroner. Men allerede efter det første indsamlingsdøgn var de 40.000 kroner i hus.

I skrivende stund, hvor der stadig er 41 dage tilbage af indsamlingen, har 162 støttet, og de 80.000 er for længst nået. Helt præcist er der indsamlet 84.200 til bevarelse af den lokale købmandsbutik.