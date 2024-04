En branche, som næsten virkede til at være gået i stå. En branche, der holdt vejret.

Sådan beskriver Redaktionschef for B.T. Penge Niels Philip Kjeldsen tiden lige inden dagligvaregiganten Coops store udmelding.

»På et tidspunkt, da vi kommer ind i marts, virker det som om – jeg vil ikke sig, at dagligvarebranchen var gået i stå – men alligevel en lille smule i stå, fordi alles øjne lige pludselig er rettet over på Coop.«

Selvsamme redaktionschef var den første til at skrive om den store krise og uro, der var i koncernen.

En uro og krise man altså med et delt ejerskab med energiselskabet O.K. samt en tilbagerulning af det store projekt med Coop-kæden vil til livs.

I denne særudgave af podcasten Spar Kassen, der kommer forud for Coops landsrådsmøde 19. og 20., fortæller redaktionschefen, hvordan han fik nys om, hvor slemt det stod til i Coop.

4.38 minutter inde i dette afsnit af Spar Kassen, afslører Niels Philip Kjeldsen desuden konkret, hvordan en historie begyndte at spire. Samt hvordan rygter spredte sig hurtigt. Lyt med her: