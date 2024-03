Der er risiko for, at et særligt type legetøj kan gå fra hinanden ved brug – og dermed udgøre en kvælningsfare for børn.

Det oplyser Nohro ApS i en pressemeddelelse, hvorfor man nu tilbagekalder produktet.

Helt præcis er der tale om legetøjet 'Spire træ hammerbræt'.

Det er blevet solgt i BR, Bilka, på br.dk, bilka.dk og føtex.dk siden august 2022.

Det er dette legetøj, som nu kaldes tilbage. Foto: Presse. Vis mere Det er dette legetøj, som nu kaldes tilbage. Foto: Presse.

»Kunder kan aflevere produktet i den butik, varen er købt, og kan få pengene retur (bon ikke nødvendig), eller kassere produktet i rette affaldsfraktion,« oplyser Nohro til sine kunder og tilføjer:

»Vi beklager situationen og håber på jeres medvirken til at få produkterne retur.«

Hvis du er i tvivl, om du har købt legetøjet, kan du tjekke for følgende oplysninger: