Et underskud på 12,3 millioner.

Så røde så tallene ud for kæden Grillen Burgerbar i det seneste regnskabsår, og det får nu flere af restauranterne til at dreje nøglen om.

Det skriver Finans.

For nylig kom det frem, at burgerkæden som følge af den dårlige økonomi, ville iværksætte en »gennemgribende redningsplan.«

En redningsplan, der nu fører til, at kædens restauranter i Herning og Roskilde er blevet sat under konkursbehandling.

»Der har været en vurdering af, hvilke af restauranterne som har været underskudsgivende. Her er man kommet frem til, at de to forretninger i Herning og Roskilde ikke er rentable, og derfor er de taget under konkursbehandling,« siger Anders Hoffmann Kønigsfeldt, der er udpeget som kurator for begge konkurser, til Finans.

Grillen Burgerbar har fire restauranter i København, men har indtil nu også været repræsenteret i Roskilde, Aalborg, Vejle og Herning.

Det er ikke første gang, at burgerkæden har haft en stram økonomi.

I 2019 præsenterede selskabet Grillen Burgerbar for andet år i træk et underskud. Her drejede det sig i begge tilfælde dog 'kun' om et underskud på en halv million kroner.

I en pressemeddelelse lød det i den forbindelse, at man forventede, at de nye restauranter, man åbnede i 2018, ville bidrage til at give kæden overskud.

Det blev således ikke tilfældet.