Måske er du en af de mange danskere, der onsdag måtte skynde sig i supermarkedet for at få handlet ind til påskedagene.

Men mangler du stadig de sidste ting til påskebordet, så er der ingen grund til panik, skriver TV 2.

Dagligvarebutikker med en omsætning på under 43,4 millioner om året må nemlig have åbent skærtorsdag, langfredag, påskedag og 2. påskedag.

Det betyder, at det i nogle supermarkedskæder er meget forskelligt, hvor mange butikker, der holder åbent i påskeferien.

Helt konkret holder 240 af Nettos 550 butikker åbent i alle fire helligdage. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Helt konkret holder 240 af Nettos 550 butikker åbent i alle fire helligdage. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Eksempelvis er det tæt på halvdelen af Nettos butikker, der holder åbent i påsken.

Helt konkret holder 240 af Nettos 550 butikker åbent i alle fire helligdage.

Se her, hvilke Netto-butikker, der har åbent i påskeferien.

Salling Group, der ejer Netto, melder ellers ud, at Føtex og Bilka holder lukket i påsken.

Langt de fleste Rema 1000-butikker har lukket i påsken. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Langt de fleste Rema 1000-butikker har lukket i påsken. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

En anden stor discountkæde i form af Rema 1000 har lukket langt de fleste af deres butikker.

Men enkelte i Horsens, Randers, Rødovre og Aarhus holder åbent i påskeferien, oplyser Rema 1000 på sin hjemmeside.

Knap så forskelligt er det hos 365 Discount, der har alle deres butikker åbne i helligdagene.

»Vi har brugt ret mange kræfter på at være klar. I nogle områder stiger antallet af kunder med 100 procent i de her dage, fordi mange af konkurrenterne har lukket. Så vi skal være klar,« sagde Michael Tilsted, som er kædedirektør for 365 Discount, til onsdag til B.T.



Alle 365 Discountbutikker er åbne i påsken. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Alle 365 Discountbutikker er åbne i påsken. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Coop, der ejer 365 Discount, oplyser, at Kvickly og langt de fleste af SuperBrugsens butikker holder påskelukket.

Også hos Meny, er der en ret stor forskel på hvilke butikker, der er åbne for kunderne i påsken.

Få her et overblik over, hvilke Meny-butikker, der er åbnede og lukkede i påskeferien.

Der er masser af muligheder for at spare store summer på påskedagenes gør det selv-projekter. Hør eksemplerne i seneste afsnit af 'Spar Kassen':