Danskerne er ikke gode nok til at holde deres tandbørste væk fra bakterier.

En ny undersøgelse lavet af analyseinstituttet YouGov for hygiejnevirksomheden Initial viser, at to ud af tre danskere opbevarer tandbørsten fremme på badeværelset. Og det kan give problemer.

Her kan tandbørsten nemlig blive ramt af tusindvis af mikroskopiske dråber fra toilettet.

Maria Brix Balle, der er biolog og hygiejneekspert hos virksomheden, advarer om, at det er en alvorlig kilde til vira og maveonde.

Sådan gør du Sådan holder du en god hygiejne på badeværelset: Hold toiletlåget lukket, når du ikke bruger det, og især når du trækker ud.

Opbevar tandbørster i fx et skab eller på afstand af toilettet

Skift håndklæder jævnligt

Gør jævnligt rent og husk også at spritte dørhåndtag og håndtag på låger af

Opbevar ekstra toiletruller i et skab frem for ved siden af toilettet

Hun fortæller, at bakterierne især stammer fra, at folk ikke lukker toiletlåget, når de skyller ud i toilettet.

»Hver gang, vi trækker ud i toilettet, hvirvles omkring en million mikroskopiske dråber af blandt andet urin og afføring op i luften, hvorefter de falder ned og rammer alt på badeværelset herunder tandbørsten, hvis den ikke er gemt væk,« siger hun og tilføjer:

»Tandbørster kan derfor indeholde spor af blandt andet colibakterier.«

Hun anbefaler derfor, at man gemmer tandbørsten væk i eksempelvis et skab eller i det mindste på behørig afstand af toilettet.