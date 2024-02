Der har været stille fra supermarkedskæderne her i starten af 2024.

Efter bulder og brag og store kampagner gennem flere måneder i 2023, er de store armbevægelser sat på pause for en tid, og fokus er rettet mod et helt andet parameter i kædernes kamp om markedet.

Kampen om stumperne efter Aldi.

En kamp, som bliver synlig - og mærkbar for kunderne - som 2024 skrider frem.

Fredag kom nyheden eksempelvis om, at Lidl nu havde åbnet butik nummer 150, ugen forinden meldte Netto, at de kommer til at åbne 30 nye butikker i 2024, og få dage forinden hørte vi fra Rema 1000, at de når op på 400 butikker inden sommer.

Også Coop og Dagrofa-koncernen med Meny og Spar er med i butiks-kapløbet.

Alle rykker ind i efterladte Aldi-lokaler. Der udvides i stor stil hele vejen rundt.

Og det går stærkt.

For mens pris kan rykke kunder - og kæderne derfor konkurrerer hårdt på pris og tilbudskampagner - er tilstedeværelse afgørende.

En stor del af danskerne handler oftest i det supermarked, der ligger tættest på deres bopæl. Så nu kæmper kæderne for at komme tæt på så mange nye husstande som muligt.

I slutningen af 2023 talte jeg med en kilde i toppen af en toneangivende dagligvarekoncern, som sagde til mig:

»Der ligger knap fire milliarder kroner derude efter Aldi. Det er de penge, alle slås om.«

For danskerne vil butikskapløbet kunne mærkes ved, at rigtig mange konkret får en ny butik i lokalområdet.

Nye varer, nye tilbudskoncepter, butikskoncepter og alle de ting, der følger med.

Ud over at give en ny indkøbsmulighed, vil det også påvirke dynamikken og konkurrencen i lokalområdet.

Måske er den nye butik flottere, mere spændende eller har lavere priser end den, de fleste hidtil har handlet i hidtil, og så tvinges den eksisterende butik til at spænde bardunerne og oppe sig, fordi konkurrencen er skærpet.

Lige så interessant bliver det naturligvis at se, hvad udvidelserne betyder for markedet generelt.

Det er dyrt at åbne butikker. Det koster ressourcer, fokus og penge.

Men det er endnu dyrere ikke at være skarp, når konkurrenterne for alvor strammer skruen og øger presset.

Som året skrider frem, og butiksåbningerne tager til – i sær Rema 1000, som var hovedaktør i opkøbet af Aldi, kommer til at udvide massivt og dukke op i mange nye områder - vil presset og konkurrencen mellem kæderne stige.

Og det er uundgåeligt, at en stor del af den konkurrence bliver på pris.

Det kan godt være, der er stille lige nu på kampagnefronten.

Men det er stilhed før stormen.