Skyller du frugt og grønt, inden det serveres og indtages? Altså også selvom skrællen ikke skal spises?

For det skal du huske at gøre, lyder det nu i en opfordring fra Fødevarestyrelsen, som opridser en lang række sygdomme, som du risikerer, hvis ikke du følger anbefalingerne.

»Det tror jeg ikke, at folk tænker så meget over,« siger Annette Perge, sektionsleder hos Fødevarestyrelsen.

Men det kan være et særdeles vigtigt træk for at undgå risikoen for at blive smittet med sundhedsskadelige bakterier eller virus.

Skyller du frugt og grønt med skræl, inden du spiser dem?

»Når du skærer igennem frugt og grønt, kan bakterier med videre på skrællen blive overført til frugtkødet via kniven,« påpeger Annette Perge fra Fødevarestyrelsen:

»Derfor anbefaler vi, at man sørger for at skylle det godt inden. På den måde kan man få det værste af.«

Og det gælder altså eksempelvis for appelsin, banan, ananas, avocado, mango, meloner og citron, hvor man ikke spiser skrællen – men eksempelvis også serverer frugtstykkerne med skræl på, hvorved det også kan komme i kontakt med selve frugtkødet.

Mere skal der ikke til.

Der kan således være flere årsager til, at frugt eller grønt købt i Danmark kan være forurenet på ydersiden. Ikke mindst hvis det er produceret i fjernere egne.

»I virkeligheden kan det være en cocktail af mange forskellige typer mikroorganismer eller parasitter,« som Annette Perge udtrykker det:

»Det kan være, fordi der bliver brugt noget vand, der ikke er helt rent, til at vande med: Her kan der være alle mulige typer bakterier og virus. Eller også så kan de folk, der har håndteret frugterne undervejs ikke haft så god hygiejne eller har ikke haft mulighed for at vaske hænder.«

Også under transport kan urengjorte kasser eller lignende udgøre en smitterisiko.

Det kan for eksempel være:

Salmonella.

Campylobacter.

Forskellige typer af colibakterier, som danner toksiner. Eksempelvis de såkaldte burgerbakterier.

Norovirus eller roskildesyge.

Leverbetændelse.

Listeria i højt niveau (især gældende for meloner).

Og virusser og bakterier kan godt leve så længe på skrællen, at de stadig er aktive, når de når frem til Danmark fra de steder, de er produceret.

Nogen præcis levetid kan Anette Penge ikke angive, fordi det afhænger af mange forskellige faktorer, som hvor forurenede de er, og hvordan de bliver opbevaret:

»Men de kan leve så længe, at folk i Danmark kan blive syge af det,« siger hun.

Men som sektionslederen understreger bør det ikke afholde folk fra at spise frugt eller grønt. konstaterer:

»Der er en lille risiko, for der en gang imellem kan være bakterier, virus eller parasitter til stede,« siger Anette Penge:

»Man skal stadig huske at spise frugt og grønt, for det er jo sundt. Husk bare lige at skylle først.«