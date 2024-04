Honning skal være honning. Og syltetøj og marmelade skal indeholde minimumsmængder af frugt for at kunne kaldes syltetøj og marmelade.

Det er konsekvensen af EU-regler – det såkaldte morgenmadsdirektiv – som onsdag med stort flertal blev vedtaget i EU-Parlamentet.

Det er en mistanke om, at store mængder af importeret honning er blevet fortyndet med blandt andet sirup, som nu har banet vejen for nye EU-regler.

Fremover bliver det et krav, at der på emballagen skal være tydelig oplysning om honningproduktets oprindelsesland. Tidligere har det været nok at oplyse, om produktet kom fra EU eller ej.

Og samtidig vil man skabe et system, så honningen kan spores tilbage til de enkelte biavlere.

EU indfører samtidig krav om, at der skal benyttes mindst 450 gram frugt til et kilo færdig syltetøj eller marmelade for at produktet kan markedsføres og sælges som netop syltetøj eller marmelade.

EU ønsker desuden at imødekomme en stigende efterspørgsel efter produkter med lavt sukkerindhold, og derfor vedtog man, at juice kan sælges som 'juice med reduceret sukkerindhold', hvis minimum 30 procent af det naturligt forekommende sukker er blevet fjernet.

Producenterne må imidlertid ikke erstatte den søde smag og kvalitet med brug af sødestoffer, konstaterer EU.

»Disse initiativer vil sikre, at forbrugerne er bedre informeret, og at både biavlere og forbrugere er bedre beskyttet mod forfalsket honning,« siger forslagets bagmand, Alexander Bernhuber, som er østrigsk medlem af EU-Parlamentet, i en pressemeddelelse.

I det seneste afsnit af B.T.-podcasten Spar Kassen er panelet på jagt efter pengemaskiner. I et konkret eksempel bliver 50.000 til 80.000 kroner på ganske overskuelig vis.