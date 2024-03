En ny foreløbig EU-aftale betyder, at caféer og restauranter fra 2030 ikke kan servere mad i engangsemballage.

En ny foreløbig EU-aftale om engangsemballage vil give restaurationsbranchen flere udgifter.

Det siger Mikal Holt Jensen, miljøchef i Horesta, der er brancheorganisationen for hotel-, restaurant og turisterhvervet.

- Der skal bruges mere vand, og der skal bruges flere mandetimer, hvis man skal gøre det her, siger han.

Aftalen er blevet indgået mandag mellem Ministerrådet og Europa-Parlamentet og betyder, at restauranter og caféer ikke må servere mad i engangsemballage til gæster, der spiser på stedet.

Ifølge Mikal Holt Jensen kan det give nogle problemer, hvis man laver et konkret forbud om at bruge engangsemballage.

- Vi skal være sikre på, at det miljømæssigt er den bedste løsning.

- Der skal laves beregninger, så vi er sikre på, at et lille stykke papir, som en burger for eksempel er pakket ind i, er mere miljøskadeligt end at bruge tallerkner, der skal vaskes igen og igen, siger han.

I 2021 generede hver indbygger i EU 188,7 kilo emballageaffald. Det er 10,8 kilo mere per person end året før. Det viser tal fra EU-Kommissionen.

Restaurationsbranchen er ifølge Mikal Holt Jensen i gang med at finde konkrete løsninger, der kan nedbringe mængden af engangsemballage.

Blandt andet ved at bruge genbrugsmateriale og ved at afprøve løsninger med genbrugsservice i nogle restauranter.

- Vi har i mange år arbejdet med løsninger, der kan nedbringe mængden af engangsemballage, men vi får meget forskelligt at vide om, hvad der er det rigtige, og hvad der er det forkerte, siger Mikal Holt Jensen.

- Så det er vigtigt, at vi har et ordentligt vidensgrundlag, så vi har de rigtige løsninger, og så kan vi se på, hvor hurtigt det kan indfases.

EU-forordningen er en foreløbig aftale og skal først stemmes endeligt igennem i parlamentet og rådet, før den træder i kraft. Det ventes at ske inden sommeren i år.

/ritzau/