Det kommer til at få betydning for kunderne i SuperBrugsen, Kvickly og 365discount, at der sker store ændringer i den kriseramte dagligvarekoncern Coop.

I et nyt forståelsespapir skriver Coop-koncernen det her om, hvad ændringerne specifikt betyder for kunderne:

'Coops kunder kommer til at opleve, at de eksisterende kæder – Kvickly, SuperBrugsen, Brugsen og 365discount – bliver løftet, når der tilføres investeringer til kæderne, så hver enkelt bliver mere attraktiv og konkurrencedygtig'.

Og det er et krav for Coops overlevelse.

'En forudsætning for Coop Danmarks fortsatte eksistens er, at forretningen gøres lønsom og konkurrencedygtig. For at dette skal lykkes, skal der ske drastiske forandringer både operationelt, strategisk og kulturelt,' står der i forståelsespapiret.

Detaileksperten Bruno Christensen mener, at 'konkurrencedygtig' og 'drastiske forandringer' dækker over, at der skal lukkes butikker, der giver underskud.

»Jeg vil tro, at det indbefatter, at man kigger på de mindre rentable butikker, som man har. Man har før været nødt til som medlemsejet virksomhed at opretholde en butik, selv om den ikke performer, som den skulle rent økonomisk,« siger han og tilføjer:

»Man vil i det nye setup skære dem bort for dermed at blive mere effektiv.«

Bestyrelsesformanden for Coop, Jeff Gravenhorst, går da også så langt som til at slå fast, at der vil blive set på butikkerne.

»Vi skal gennemse vores butiksnetværk. Nogle af dem kan have svært ved at overleve, hvor de ligger, og skal måske flyttes. Der er ikke en ny plan om mange lukninger. Vi rydder altid op, så hvis butikker ikke kan klare sig, må vi finde løsninger,« siger han til Finans.dk.

Coop har lige nu ikke yderligere kommentarer til, hvad der kommer til ske.

»De konkrete handlinger kommer først, når en ny administrerende direktør er tiltrådt. Så det er for tidligt at komme med nogle udmeldinger,« siger Jens Juul Nielsen, der er informationsdirektør i Coop.

Den kommende bestyrelsesformand for Coop amba, Pernille Skipper, er kommet med sit syn på de kæmpe store ændringer, Coop har meldt ud fredag formiddag.

