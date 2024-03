En ny beslutning om normeringen i børnehaver og vuggestuer vækker stærke følelser.

»Jeg tænkte, det er løgn, da jeg så det.«

Den stærke reaktion kommer fra formand for Forældrenes Landsorganisation Signe Nielsen.

Kommunerne har siden 1. januar skullet opgøre, hvor mange pædagoger og medhjælpere, der er per institution i forbindelse med den politiske aftale lavet om minimumsnormeringer i daginstitutioner.

Nu har kommunerne dog aftalt med regeringen, at man skal opgøre antal ansatte i institutionerne per kommune.

»Jeg frygter eksempler som, at man vil ansætte konsulenter, som så vil tælle med i normeringerne og være til gavn for de ansatte, men til gengæld ikke børnene,« siger Signe Nielsen.

Hun er ærgerlig over, at opgørelsen, der gælder den enkelte institution, allerede afskaffes.

»Det er absurd,« siger hun.

»Man kunne i det mindste have givet det fire år.«

Det er fra kommunernes side, man har ønsket den unødige administrative opgave.

Derfor har man hos Kommunernes Landsforening (KL) anmodet om at droppe opgørelserne per institution, hvilket Børne- og Undervisningsministeriet har tilgodeset som en del af at mindske bureaukratiske regler, skriver DR.

»Af alle de bureaukratiske ting, man kunne afskaffe, og så er man gået efter det her. Det giver ingen mening,« siger Signe Nielsen.