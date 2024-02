Debatten om konsekvenserne af den kommende CO2-afgift fortsætter for fuld skrue.

Mens det har vakt stor opmærksomhed, at priserne på dansk kød står til at stige i supermarkederne, er det dog ikke salget her i Danmark, der mest bekymrer direktør i brancheorganisationen Landbrug og Fødevarer.

Nej, det er eksporten af dansk kød til andre lande, der giver den største bekymring.

»Det er vores helt store bekymring, at det rammer eksporten,« siger Morten Boje Hviid, som er direktør for Politik, Bæredygtighed & Kommunikation i Landbrug & Fødevarer.

Han mener, at risikoen for fald i eksporten af dansk kød er meget vigtigt at have med i de kommende forhandlinger om, hvilke af de foreslåede CO2-afgifter, der skal vedtages.

»Det skal vi tale om i treparten, så vi ikke flytter produktion, job og CO2-udledningerne til udlandet. Klima kender jo ikke nationale grænsen,« siger direktøren og tilføjer:

»Vi er optaget af at få skruet en model sammen, der ikke giver en nedgang i den danske produktion.«

Da økonomiprofessor Michael Svarer torsdag eftermiddag svarede på spørgsmål fra B.T.s læsere, erkendte han da også, at CO2-afgift vil have betydning for dansk landmænds salg af kød til udlandet.

»Det er korrekt, at hvis Danmark går enegang, vil det betyde, at dansk producerede varer bliver mindre konkurrencedygtige. Så det smarteste er, at der reguleres på globalt eller på europæisk niveau,« skriver Michael Svarer i et svar til en læser.

