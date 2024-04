Der har været meget forskellige holdninger til valget af Pernille Skipper som formand for bestyrelsen i Coop amba.

Efter hun under Coops landsråd lørdag formelt blev formand, udtaler den nye magthaver hos Coop sig nu også om valget af Pernille Skipper.

»Jeg vil godt have lov at sige, at jeg synes, at det er en gave at få en kapacitet som Pernille Skipper ind i Coop amba,« siger Michael Løve, der er administrerende direktør hos OK.

I weeekendens landsråd blev det også vedtaget, at OK med 750 tankstationer skal overtage halvdelen af ejerskabet af Coop og have et flertal i bestyrelsen hos Coop Danmark, hvor selskabet inden aftalen kom i hus, stillede krav om, at de skulle have muligheden for at være bestemmende.

Så OK er kort sagt magthaveren hos Coop.

Efter afstemningen om ejerskabet i weekenden gjorde Pernille Skipper det klart, at der ikke var nogen hos Coop, der havde ønsket at havne i en situation, hvor man var nødt til at sælge en stor del af Coop Danmark fra.

»Det er en ny situation ikke bare for mig som person, men for Coop som forening, at man har solgt en stor del af den største virksomhed fra, og skal ind i et nyt strategisk partnerskab og finde en ny vej frem. Det er ikke nogen lille opgave, men hvis jeg ikke troede på den, ville jeg selvfølgelig ikke stå her,« sagde Pernille Skipper.

Michael Løve mener, at Pernille Skipper har kompetencerne til at fremhæve værdierne hos Coop.

»Pernille Skippers ønsker på vegne af Coop, hendes værdier omkring det, hendes evne til at kommunikere det og erfaring med at skabe et godt formål for en forening, medlemmerne kan engagere sig i, synes jeg, er et kæmpe plus,« siger Michael Løve.

Erhvervsmanden Lars Fournais har været en af kritikerne bag, at Pernille Skipper blev valgt som formand for bestyrelsen af Coop amba.

»Jeg var chokeret, da jeg hørte, at de vil pege på Pernille Skipper. Det handler ikke om hende som person, men om at man vælger en politiker uden erhvervserfaring,« sagde Lars Fournais i januar til Berlingske.

Michael Løve, Pernille Skipper har ingen erhvervserfaring med dagligvarehandel og er tidligere profil for Enhedslisten. Er det en del af tankerne bag, at OK får 2/3-dele af bestyrelsen, og dermed får den økonomiske magt?

»Slet ikke fra vores side. Vi har ingen indflydelse på, hvem Coop amba indsætter i Coop Danmarks bestyrelse,« siger direktøren.

