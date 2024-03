Det kommer i sidste ende til at ramme kunderne på to måder, at prisen for at tage imod Dankort i fysisk handel stiger med 8,9 procent.

»Det er rigtig skidt,« siger Henrik Sedenmark, der er fagchef for betalinger hos Dansk Erhverv.

Det første kritiske punkt er, at butikkerne vil komme til at sætte priserne for varerne op, fordi butikkerne får højere udgifter for at tage imod betaling med Dankort.

»Der er kun et sted, butikkerne kan få pengene ind, og det er på vareprisen. Alt, der er af omkostninger i butikken, ender jo i sidste ende hos forbrugerne,« siger fagchefen.

Det andet punkt er, at Dansk Erhverv nu forventer, at der kommer et endnu større fald i brugen af Dankort, fordi det bliver dyrere.

»Det er den værste konsekvens, at det her vil betyde, at der kommer endnu flere betalinger med internationale betalingskort, mens der kommer færre betalinger med dankort,« siger Henrik Sedenmark.

Tal fra Nationalbanken viser, at antallet af Dankort-transaktioner faldt med 27 procent sidste år.

Det hænger især sammen med, at brugen af Apple Pay er kraftigt stigende, men det er kun Danske Bank, der har gjort det muligt at betale med Dankort via Apple Pay.

Esben Torpe Jørgensen, der er direktør i Nets med ansvar for Dankort, slår da også fast, at det er årsagen til prisstigningen.

»Det er den hastige udbredelse af Apple Pay i butikkerne, der er den primære årsag til udviklingen,« siger direktøren til Ritzau.

Henrik Sedenmark forklarer, at det ellers er billigere at bruge Dankort end de internationale betalingskort.

»Transaktionsgebyret for Dankort er fortsat billigere end med internationale kort, men når færre og færre bruger Dankort, så bliver det bare dyrere at handle,« siger han.

Eksempelvis har internationale betalingskort som Visa og Mastercard ikke noget loft over de gebyrer, de kan pålægge forretningerne.

Og det loft har Dankort stadig, selv om priserne altså stiger med knap ni procent.

Priserne for at tage imod dankort som betaling før og efter 1. april, hvor priserne hæves, kan ses i to tabeller i bunden af artiklen.

»Det er småtal for den enkelte vare, men samlet set er det et rigtig stort beløb,« siger Henrik Sedenmark.