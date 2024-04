Salget af især én ting er eksploderet i manges forberedelse på en akut krise.

Det oplyser Casper Pedersen, der er medejer af jagt- og militærbutikken Grejfreak.dk.

»I første kvartal af 2024 oplevede vi en stor vækst i salget af frysetørret mad med 1.041 procent i forhold til kvartalet før,« siger han.

Eksempelvis solgte Grejfreak.dk i marts cirka 7.000 pakker langtidsholdbar mad, oplyser medejeren.

Her er en pakke med 21 måltider, der er langtidsholdbare. Det anbefales, at det spises på syv dage, så der er tre måltider om dagen. Den er en af de mest solgte madvare hos Grejfreak.dk. Foto: Grejfreak.dk Vis mere Her er en pakke med 21 måltider, der er langtidsholdbare. Det anbefales, at det spises på syv dage, så der er tre måltider om dagen. Den er en af de mest solgte madvare hos Grejfreak.dk. Foto: Grejfreak.dk

»Det tyder på, at vores kunder øger fokus på at have langtidsholdbare madforsyninger liggende derhjemme,« siger Casper Pedersen.

Men hvor vigtig er netop langtidsholdbare madforsyninger, hvis der opstår en akut krise?

B.T. har stillet spørgsmålet til Rasmus Dahlberg, der er leder af Center for Samfundssikkerhed på Forsvarsakademiet.

»Jeg har ikke selv frysetørret mad liggende i mit eget beredskabslager i kælderen. For det første smager det som regel ikke ret godt, og for det andet giver det ikke mening for mig, at man som borger forbereder sig på rigtig langvarige kriser,« siger han.

Beredskabsforbundets anbefalinger: Beredskabsforbundet har lavet en liste over ting, der kan være gode at have i hjemmet, hvis ulykken pludselig skulle ske: Vand

Dåsemad, brød, havregryn

Medicin

Stearinlys og lighter

Lommelygte

Batterier eller powerbanks

Batteridrevet radio

Varmt tøj

Sovepose/tæpper

Førstehjælpssæt

Desinficerende håndsprit/vådservietter

Kontanter

I marts kom det frem, at Beredskabsforbundet har oplevet en eksplosion i borgere, der har tilmeldt sig kurset 'Kriseparat i tre døgn'.

»Grunden til, at man skal være kriseparat i tre døgn hænger sammen med, at man formoder, at det cirka vil være den tid, det tager myndighederne, at hjælpe folk, hvis der opstår en krisesituation,« sagde Carsten Iversen, der er direktør i Beredskabsforbundet, til B.T.



Rasmus Dahlberg vurderer da også, at mad og vand til tre til syv døgn er rigeligt.

»Man kommer altså langt med nogle poser ris og pasta og en gang tomat og færdigretter på glas og dåse. Det smager også bedre,« siger han.

Men det er ikke kun frysetørret mad, der sælges mere af hos Grejfreak.dk.

Casper Pedersen oplyser, at der også er øget handel med madlavningsudstyr, nødradioer og især vandrensningsudstyr, der er steget med 273 procent i forhold til 1. kvartal sidste år.

»Produkterne er jo nogle, vi normalt forhandler til kunder, der nyder oplevelser i naturen, men vi kan godt fornemme, at der lige nu er andet på spil,« siger Casper Pedersen.

Vi har talt med en ekspert, der siger, at frysetørret mad ikke smager så godt, og det er ikke nødvendigt med mad, der kan holde sig lang tid, da en krise forventes at vare ret kort tid. Hvad siger du til det?

»Jeg har selv frysetørret mad, og jeg synes, det smager godt, når jeg har spist det i en shelter. Men jeg vil ikke ind på, hvor lang tid, man skal forventes at være beredt. Det lader jeg politikerne om,« siger han.

