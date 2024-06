Inden længe vil Danmark være helt tørlagt for en af de seneste års allermest populære oste.

Cafeer landet over melder udsolgt, og snart er lagrene helt tomme for den meget efterspurgte ost.

Til Euroman oplyser direktør for Arla Unika Sofie Biltoft-Riis nemlig, at man stort set har tømt lagrene for den nymoderne morgenbolle-favorit Gammel Knas.

Hos Arla Unika har man nemlig solgt langt, langt mere Gammel Knas, end man først havde forventet. Og derfor er man simpelthen ved at være løbet tør.

»Vi syntes egentlig, vi havde produceret rigtig meget Gammel Knas. Men pludselig kunne vi se, at vi måtte trække i håndbremsen og stoppe med at sælge Gammel Knas, for der var ikke mere at sælge,« siger Sofie Biltoft-Riis til Euroman.

Det tager to og et halvt år, at producere en ny ladning Gammel Knas. Og det betyder ifølge direktøren, at man i næste to år skal kigge langt efter den populære ost.

For at undgå at få fuldstændig udsolgt af osten, har Arla Unika begrænset salget af den moderne ost med det gammelt-klingende navn. Derfor vil den kun kunne købes hos Arla Unika selv, og hos få udvalgte ostehandlere og cafeer.

Det er specielt til morgenmaden, at den næsten udsolgte ost er blevet et hit hos danskerne. Men flere og flere danskere vælger helt at droppe morgenmåltidet.

En undersøgelse viser, at hver fjerde dansker vælger at droppe et af de tre hovedmåltider – og at det hyppigst droppede måltid er morgenmaden.

