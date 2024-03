Supermarkedskæden Rema 1000 udvider og krydser om godt en måned en ny milepæl.

For når Rema 1000 i starten af maj slår dørene op for en ny butik i Jyllandsgade i Vejle, er kæden oppe på præcis 400 butikker i Danmark.

Det fortæller den administrerende direktør i Rema 1000, Henrik Burkal, i et oplag på Linkedin.

Og dermed når den norskejede supermarkedskæde et mål, som Henrik Burkal faktisk selv præsenterede allerede for syv år siden – i februar 2017.

»Vi skal åbne så mange butikker som muligt. Vi har et mål om 400 butikker, men måske ender det med mere. I Rema 1000 har vi ambitioner og en stærk vilje til vækst. Vi har muskler og ressourcer til at etablere alle de butikker, vi vil. Hvis jeg siger til min chef, formanden, at jeg vil åbne 40 butikker i år, får jeg grønt lys til det,« sagde Henrik Burkal dengang i et interview med Berlingske.

I dag slår han fast, at Rema 1000 ikke har tænkt sig at stoppe ved 400.

Der er nemlig allerede nu konkrete planer om at åbne i alt 70 nye butikker i løbet af i år, så man inden årets udgang er oppe på 430 butikker på dansk grund, fortæller Henrik Burkal i dag.

Det opkøbet af Aldi, der har realiseret den målsætning.

Og Rema 1000 er inde i en spændende udvikling netop nu, mener redaktionschef for B.T. Penge, Niels Philip Kjeldsen.

»Det er et skarpt hjørne, Rema 1000 runder her, og derfor giver det også sig selv, at de kommer til at markere det på dagen i den pågældende butik,« siger Niels Philip Kjeldsen.

»Det går stærkt lige nu med udrulningen af butikker, og det kan mærkes ude i de områder, hvor Rema 1000 åbner uge for uge.«

»Det er lidt et damptog, som kører afsted i høj fart, og som først stopper, når Rema 1000 rammer 430 butikker inden årets udgang,« konstaterer Niels Philip Kjeldsen.

Han er ikke i tvivl om, hvad det er, Rema 1000 gerne vil på lidt længere sigt:

»Det helt store spørgsmål er: Ender det her med, at Rema 1000 overtager tronen fra Netto som Danmarks største supermarkedskæde?,« siger Niels Philip Kjeldsen.

»Det er uden tvivl ambitionen, hvis du spørger mig. Lad os se, om de når i mål med det,« tilføjer han.

