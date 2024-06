Det er en lysende stjerne, dagligvarekoncernen Coop får ved at hente Thor Skov Jørgensen som ny adm. direktør.

Så klar er meldingen fra Niels Philip Kjeldsen, der er redaktionschef for B.T. Penge.

»Thor Jørgensen er lidt af en lysende stjerne i dansk dagligvarehandel. Han har haft ledende poster hos Netto, Føtex, Salling Group og O.K., som jo nu ejer hovedparten af Coop. Alt sammen i en alder af 42 år. Det er noget af en kapacitet,« siger han.

Niels Phillip Kjeldsen mener, at det er et signal om, hvor kriseramte Coop er på vej hen.

Thor Skov Jørgensen bliver ny adm. direktør hos kriseramte Coop. Foto: PR/Coop Vis mere Thor Skov Jørgensen bliver ny adm. direktør hos kriseramte Coop. Foto: PR/Coop

»Jeg synes, det vidner om, at der er en massiv oprydning og effektivisering under opsejling i Coop,« siger han og tilføjer:

»Hele den konstellation, der er ved at opstå i toppen af Coop med Michael Løve, Thor Jørgensen og Jeff Gravenhorst i spidsen, peger i retning af, at der virkelig bliver fokuseret på driften.«

Bestyrelsesformand for Coop, Jeff Gravenhorst, har torsdag meldt ud, at Thor Skov Jørgensen skal stå i spidsen for omfattende forandringer i Coop.

Niels Phillip Kjeldsen forventer også, at der kommer store forandringer i dagligvarekoncernen.

»Jeg tror, vi kommer til at se mange rigtig store nyheder fra Coop her i anden halvdel af 2024,« siger han.

I den seneste udgave af podcasten Spar Kassen ser vi nærmere på et pristjek af økologi, de massive prisforskelle - og hvor meget dyrere en økologisk kurv er end en konventionel.

Lyt hos Apple Podcast, Spotify eller ved at klikke play herunder.