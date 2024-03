Carlsberg har onsdag ikke kun dårligt nyt til aktionærerne.

Det er der også til de øldrikkende forbrugere.

»Overordnet skal vores priser løftes i år for at dække de øgede omkostninger,« som den danske bryggerigigants topchef, Jacob Aarup-Andersen, siger ifølge Børsen.

Sagt med andre ord: Øllet bliver dyrere.

Jacob Aarup-Andersen er administrerende direktør hos Carlsberg. Foto: Staff/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Jacob Aarup-Andersen er administrerende direktør hos Carlsberg. Foto: Staff/Reuters/Ritzau Scanpix

Udmeldingen fra Jacob Aarup-Andersen kommer på en presseseance umiddelbart efter, at årsregnskabet for 2023 er blevet sendt ud.

Her blev der præsenteret et kæmpe underskud på lige over 40 milliarder kroner – hovedsageligt på grund af det besværlige farvel til det russiske marked, hvor den russiske stat har overtaget kontrollen med Carlsbergs bryggerier.

Og nu stiger priserne på øl altså i 2024.

Jacob Aarup-Andersen kommer onsdag dog ikke nærmere ind på, hvor store prisstigninger der vil blive tale om.

Eller hvordan de enkelte markeder vil blive påvirket.