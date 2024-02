Er du skarp nok til at svare rigtigt på B.T.s daglige quiz? Test dig selv og vær med i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kroner til Rema 1000.

Mette Bastholm er en af de danskere, B.T. har talt med, der for alvor har formået at skære mange kroner af sit dagligvarebudget. Hvor meget bruger hendes familie om måneden på mad? Maks 6000 kroner.

Maks 10.000 kroner

Maks 4.500 kroner Hvor mange mennesker, tror du hendes familie består af? Hende, hendes mand og to børn

Hende og hendes mand

Hende, hendes mand og et barn Ét af hendes råd til et mindre madbudget er ikke at købe take away. I stedet spiser de ude. Hvor mange gange, gør de det? Én gang hver anden måned

Én gang hver måned

Én gang hver anden uge Meget kød er meget dyrt. Hvordan har Mete løst det? Hun er begyndt til jagt og skyder selv dyret

Hun køber kød på tibud og mindre af det

Familien er stoppet med at købe kød Hvad er familiens månedlige indkomst? 41.000 kroner

34.000 kroner

29.000 kroner

