'Det er altid vigtigt at spise varieret'.

Den tanke slår mig, da jeg skal med toget fra Aarhus til København. Jeg trænger til frokost.

Der ligger en Sunset Boulevard i Bruuns Galleri lige ved siden af Aarhus Hovedbanegård.

Jeg bruger deres app til at bestille. Nemt og enkelt.

Og så går det galt.

Frisk klimaaflad

I toget åbner jeg posen, hvorpå der står 'freshly made for you'.

Jeg kan se, at flere af ingredienserne i den salat, jeg har købt, er det samme, Sunset kommer i deres sandwiches og burgere. Fint nok - men umiddelbart lidt kedeligt.

I burgerne er der trods alt en bøf, der kan give ekstra smag. Tilsvarende med deres klassiske sandwich.

Der er masser af servietter - et plus - og så er der kniv og gaffel af træ. Den slags er vist godt for miljøet.

Salaten er i en æske, hvor der står 'Enjoy your salad. It is wrapped in pride', og så får vi ellers historien om, hvor bæredygtigt det hele er, og at den er fremstillet af genbrugspapir i stedet for plastic.

Lige nu er måltidet næsten et afladsbrev, som kan bruges til at vise hvor god man er ved klimaet. Den slags mætter ikke.

Gullig klump

I boksen med salat finder jeg en lille beholder med karrydessing.

Jeg har bestilt en 'Pasta Chicken & Bacon Salad'. Der er mange ting i blandingen: salatmix, pestomarineret pasta, tomat, agurk, rødløg , kyllingebryst, bacon.

Kniven er tæt på ubrugelig til at skære med, så bacon og tomat er jeg nødt til at spise i én mundfuld. Gaflen er helt flad. Det er nærmest umuligt at spise et måltid med.

Jeg tager mig selv i at sidde og savne bestikket af plastik.

Til gengæld er kyllingestykkerne nemmere at skære i. De smager bare ikke af noget. Overhovedet.

Alle ingredienserne ligger opdelt i hver sin side, og der er faktisk ikke rigtigt noget af det, som smager af noget som helst.

Der er heller ikke ret meget hjælp hos den beskedne mængde karrydressing, som det er svært at få skrabet ud og få det fordelt over salaten.

Det bliver mest en gullig klump som ligger i midten af salaten, og som er mere af gul farve, end det er smag.

Det er meget svært at spise den salat med den flade trægaffel, og kniven er heller ikke til meget hjælp. Det er helt reelt en udfordring.

Min redaktør siger, at jeg skal gøre meget ud af at beskrive smagsoplevelsen.

Det er ikke nemt i dag. Hvordan beskriver man ingenting?

Ærligt talt: det smager virkelig af ingenting. Hvilket er ret imponerende med alle de ingredienser. Ikke engang den gule dressing gør en forskel.

Jeg prøver alligevel: Smagen er ligesom at have taget fejl af et mødetidspunkt og komme en time for tidligt til et sted, hvor der ikke engang er en kop kaffe eller the til at fordrive tiden.

Forkert fokus

Det lykkes at få salaten spist, men der går ikke lang tid, før jeg er sulten igen.

'Pasta Chicken & Bacon Salat' er en dårlig madoplevelse.

Sunset Boulevard bruger enormt meget krudt på fortællingen omkring denne salat. De skal nok bruge noget mere energi på selve salaten.

Vi er nede på en bundskraber. To stjerner - med pil ned!

Tommel op: Jeg har gjort en indsats for miljøet, klimaet og Greta Thunberg.

Tommel ned: Kedelig salat i beskedne mængder, ingredienserne smager ikke af noget.

Sunset Boulevard

Bruuns Galleri 426

8000 Aarhus C

Pasta Chicken & Bacon Salad

Pepsi Max 0.5 liter

78,50 kroner

