Jesper Worre bekræfter, at næste års udgave af PostNord Danmark Rundt skal køres fra 21. til 25. august.

Når Danmarks største cykelløb, PostNord Danmark Rundt, køres næste år, kommer det til at kollidere med årets sidste Grand Tour-løb, Vuelta a Espana.

I 2018 blev løbet afviklet fra 1. til 5. august, få dage efter afslutningen på Tour de France. Næste års udgave begynder 21. august og slutter 25. august - dagen efter Vueltaen er begyndt.

Det fortæller løbsdirektør Jesper Worre og udtrykker tilfredshed med datoerne.

- Selve ugen er fantastisk, bortset fra at vi har de to løb: Vuelta a España og Hamburg (EuroEyes Cyclassic Hamburg, red.). Det skulle meget gerne udmønte sig i et stærkt felt, som kan prioritere at få lidt luft efter Tour de France, for det havde de ikke i år, siger Worre til Feltet.dk.

Med den nye termin håber Worre, at det bliver muligt at tiltrække ryttere, der har deltaget i Tour de France.

- De ryttere, der kører Tour de France, skal meget sjældent køre Vuelta a España, og skal man ikke køre Vueltaen, så ligger vores løb rigtig godt i forhold til, at vi kan få mange gode danskere med, lyder det fra Jesper Worre.

Datoerne er ikke meldt officielt ud, men Worre bekræfter altså, at det bliver på de nævnte datoer i uge 45. Ydermere lover han, at ruten bliver offentliggjort inden jul.

- Vi er meget langt, men vi har et hængeparti på en af etaperne, og før det kommer på plads, kan jeg ikke forberede et pressemøde, men jeg synes, det ser rigtig godt og spændende ud, siger Worre.

/ritzau/