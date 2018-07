Alle fem danskere i Tour de France har mulighed for at være med i PostNord Danmark Rundt i år.

København. Potentielt kan de fem danskere, der kører med i årets Tour de France, også være med, når cykelløbet PostNord Danmark Rundt skydes i gang i Aalborg 1. august.

I hvert fald er både Astana-mandskabet og Team Sunweb med på listen over de 19 hold, der deltager i den 28. udgave af løbet.

Men løbsdirektør Jesper Worre er også realistisk og ved, at det nok ikke lykkes at lokke dem alle til start. Og selv om der kun er 14 dage til, så er der fortsat mange ubekendte.

- Det er svært at få styr på, hvad der skal ske onsdagen efter Tour de France. Der foregår meget andet på holdene lige nu, så vi har ikke førsteprioritet.

- Men heldigvis har alle fem så høj en status, at de selv kan bestemme, om de vil køre eller ej. Så det er i sidste ende op til dem, siger Jesper Worre.

Han erkender, at det for nogle ryttere kan virke uoverskueligt at skulle køre cykelløb igen få dage efter, at man har afsluttet et tre uger langt etapeløb.

- Hvis man er fuldstændigt færdig rent fysisk er det selvfølgelig svært. Omvendt har de fleste kørt sig i kanonform, når de har gennemført Touren.

- Spørgsmålet er mere, om hovedet er med, og om de har lyst til at køre cykelløb og til at lide igen, siger Worre.

Han kan under alle omstændigheder garantere, at Team PostNord Danmark - som består af de bedste danske ryttere, hvis hold ikke er med - bliver kanonstærkt i år.

- Det tyder på, at det bliver det stærkeste hold i feltet. Landstræner Anders Lund arbejder på højtryk med at samle tropperne, og det bliver nærmest et hold med seks kaptajner, lover løbsdirektøren.

Kun en enkelt rytter på PostNord Danmark-holdet er indtil videre offentliggjort.

Det er Christopher Juul-Jensen, som vandt løbet i 2015 og i år har vundet en etape i Schweiz Rundt.

Derudover stiller Chris Anker Sørensen op for Riwal-Ceramicspeed for at sige farvel til det danske cykelpublikum i sin afskedssæson.

Og så bliver der blandt andet mulighed for at se den franske sprinter og tidligere banerytter Bryan Coquard, der kører for Vital Concept, ligesom den unge, tredobbelte cykelcross-verdensmester Wout van Aert også deltager.

/ritzau/