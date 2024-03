For Sepp Kuss er det oplagt, at han og Jonas Vingegaard deler kaptajnrollen i Tour de France til sommer.

Cykelholdet Visma - tidligere Jumbo-Visma - har haft stor succes med at dele kaptajnrollen i Tour de France mellem Jonas Vingegaard og Primoz Roglic.

Nu har Primoz Roglic forladt holdet, og derfor ser den amerikanske Vuelta a España-vinder Sepp Kuss sig selv som den oplagte erstatning for sloveneren som delekaptajn med den dobbelte danske Tour de France-vinder.

- Det afhænger selvfølgelig af, hvor god jeg er, men strategisk set kan det ikke skade med to kaptajner. Jeg tror, at Jonas og jeg kan arbejde godt sammen. Vi har de samme kvaliteter i bjergene.

- Det er altid godt for os at have to ryttere i toppen af klassementet, siger den amerikanske klatrer til belgiske Wielerflits.

Sepp Kuss har opbygget stor selvtillid, efter at han sidste år løb med den samlede sejr i Vuelta a España.

Ved den lejlighed var han egentlig tiltænkt en rolle som rendyrket hjælper for Primoz Roglic og Jonas Vingegaard, men fordi han tidligt i løbet vandt flere minutter i et stort udbrud, blev han bragt i spil som samlet vinder.

Efter diskussioner både internt og eksternt lagde Jonas Vingegaard og Primoz Roglic åbenlyst låg på sig selv for at give den trofaste amerikaner den samlede grand tour-sejr.

Sepp Kuss er helt åben om, at Vuelta-sejren har givet ham fornyet tro på sig selv, og til Wielerflits fortæller han, at han mener, at han har kapaciteten til at vinde Tour de France - under de rette omstændigheder.

Han erkender dog, at han fortsat er ved at finde ud af, hvem han er som cykelrytter, og om han overhovedet kan håndtere det pres, der følger med, når man skal slås for sejren i de helt store løb.

- Det er noget, jeg skal udforske. Jeg ved ikke, hvilken slags leder jeg er. Og om jeg overhovedet er det. Det er jeg nok ikke, hvis jeg skal være ærlig. Men jeg har også haft ledere, der ikke var naturlige ledere, siger Kuss.

Sepp Kuss kørte sidste år alle de tre grand tours, men i år skal han kun køre Tour de France og Vuelta a España. Ifølge Wielerflits bliver det i august besluttet, om Vingegaard også skal køre den spanske grand tour.

/ritzau/