Direktør Javier Guillén håber, at Vuelta a España kan køres, men han har slet ikke travlt med at få en dato.

Tour de France skal efter planen køres fra 29. august og flyde direkte over i VM i cykling fra 20. september.

Det er også alt, hvad cykelhold, ryttere, forbund og fans ved om denne sæson indtil nu på grund af coronapandemien.

Hos ledelsen i Vuelta a España har man på ingen måde travlt med at få klarhed over, hvornår grand tour-løbet kan afvikles - hvis det overhovedet lader sig gøre i år.

Det siger løbsdirektør Javier Guillén i et interview med cyclingnews.com.

- Vi befinder os i en ekstraordinær situation, og ekstraordinære situationer kræver ekstraordinære svar, siger Guillén.

Han påpeger, at det er fornuftigt, at Den Internationale Cykelunion (UCI) endnu ikke har sat datoer på andet end Touren og VM, selv om det i UCI er tanken, at både Giro d'Italia og Vueltaen samt de fem monumenter skal køres.

- Der er ingen - hverken UCI eller løbsarrangører, der accepterer endelige datoer, som kan bringe rytternes sundhed i fare, siger Javier Guillén.

I forbindelse med Tour-datoerne var det fremme, at Vueltaen muligvis kan ligge i november.

Selv om Guillén håber, at de tre store grand tour-løb kan blive afviklet, så har han ikke travlt. Han understreger, at der kun bør køres cykelløb, hvis sikkerheden er helt i orden for ryttere og samfund.

- Vores største bekymring er at komme igennem denne sundhedskrise. Vi har brug for et samfund, hvor normaliteten er genskabt, før der køres cykelløb.

- Så kan vi bagefter få normalitet i sportens verden, siger direktøren.

Fastlæggelsen af Tour de France fra 29. august er blevet kritiseret af flere eksperter i folkesundhed.

Det skyldes, at man mener, at det er for risikabelt i forhold til en ny smittebølge at transportere tilskuere, Tour-karavane, ryttere og hold rundt i Frankrig fra by til by og fra hotel til hotel i tre uger.

Det er ifølge professor Devi Sridhar, der rådgiver myndighederne i Skotland i forbindelse med coronapandemien, alt for risikabelt.

- Det er en opskrift på en katastrofe. Det er en smertefuld beslutning, men de har intet valg. Det kloge vil være at aflyse løbet i år, udtalte Sridhar forleden til cyclingnews.com.

Spanien havde lørdag registreret 20.043 dødsfald relateret til coronavirus, mens tallene i henholdsvis Frankrig og Italien var 18.681 og 20.745 ifølge Johns Hopkins University.

Fredag meddelte cykelholdet Team Ineos, at man vil trække sig inden Touren, hvis man på et tidspunkt vurderer, at risikoen er for stor.

- Vores plan er at deltage, men samtidig vil vi overvåge, hvordan det hele udvikler sig, som vi også gjorde før Paris-Nice, sagde holdchef David Brailsford ifølge The Guardian.

I begyndelsen af marts trak Team Ineos sig fra alle cykelløb frem til Catalonien Rundt 23. marts. Det var før cykelkalenderen i foråret helt faldt fra hinanden i coronakrisen.

/ritzau/