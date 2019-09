Den colombianske cykelstjerne Nairo Quintana har fået en treårig kontrakt hos franske Arkea-Samsic.

Efter otte år som en af de helt store stjerner på Movistar har cykelstjernen Nairo Quintana fundet en ny arbejdsgiver.

Mandag skriver Arkea-Samsic på sin hjemmeside, at den colombianske klatrer har valgt at tilslutte sig franskmændenes projekt.

Også Nairo Quintanas bror, Dayer Quintana, Winner Anacona og Diego Rosa har skrevet kontrakt med Arkea-Samsic.

Arkea-Samsic kører på prokontinentalniveau, hvilket er cykelsportens næstøverste hylde, men holdet tæller store navne som Warren Barguil og André Greipel og var med i Tour de France igen i år.

Skiftet får da heller ikke Nairo Quintana til at sænke ambitionsniveauet.

- Mit personlige mål er at kæmpe med om sejren i Tour de France. Det er et vendepunkt i mit karriere. Et positivt et. Jeg er sikker på, at jeg kan vænne mig til holdet og lære noget fransk.

- Men det vigtigste er, at jeg bliver ved med at lave det, jeg elsker. Jeg er glad, når jeg sidder på cyklen, siger Quintana.

Arkea-Samsics officielle mål er at vinde en grand tour (Giro d'Italia, Tour de France eller Vuelta a España) inden for de næste tre sæsoner.

29-årige Quintana befinder sig i disse uger i Spanien, hvor han kæmper med om den samlede sejr i Vueltaen.

Efter ni etaper ligger colombianeren på førstepladsen med seks sekunder ned til Jumbo-Visma-rytteren Primoz Roglic.

Quintana har allerede sikret holdet succes ved at vinde 2. etape i Calpe. Han har desuden prøvet at vinde Vueltaen tidligere i karrieren.

Det gjorde han i 2016, og to år tidligere var det også blevet til en samlet sejr i Giro d'Italia.

I Tour de France er Quintana endnu ikke nået til tops, men han kan prale af tre etapesejre i verdens største etapeløb.

Tidligere på sommeren vandt han 18. etape, men i det samlede regnskab måtte han tage til takke med en ottendeplads.

/ritzau/