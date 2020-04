Vuelta a Espana skal køres på de planlagte datoer og følge den planlagte rute, siger direktør.

Der er ingen planer for at udskyde Vuelta a Espana eller ændre cykelløbets rute, selv om coronavirus indtil videre har haft konsekvenser for stort set al sport i år.

Det siger løbsdirektør Javier Guillen.

- Som det ser ud lige nu, så forbliver Vuelta-datoerne, som de er, og vi overvejer ikke et løb med mindre end 21 etaper, siger han til den spanske avis AS ifølge AFP.

Rygter har svirret om, at det spanske grand tour-løb kunne ende med at blive forkortet, hvis Tour de France skulle blive udskudt, for at gøre plads til Giro d'Italia, der bliver flyttet til endnu ukendte datoer fra sin vanlige plads i maj.

Men de spekulationer giver Javier Guillen ikke meget for.

- Alt det er bare spekulationer, der kommer fra Italien. Vi ved, at det er besværligt at kombinere løb med fastlagte datoer, med andre der skal omorganiseres, så vi ved, at vi skal være fleksible, hvis det bliver aktuelt med en datoændring, siger han.

Javier Guillen mener, at det bør være en prioritet at få afviklet Tour de France, der er sat til at starte 27. juni, da løbet ifølge Vuelta-direktøren er "en uundværlig del af cykelsporten".

Vuelta a Espana er sat til at gå i gang i hollandske Utrecht 14. august.

/ritzau/