Kritikere har langt fra glemt Lance Armstrongs doping-indrømmelser, og det får den tidligere Tour de France-stjerne stadig at mærke.

Han skal høre på folks mening om ham, men hvor han førhen ville reagere voldsomt, har han nu valgt en anden strategi, fortæller han i radioprogrammet 'Er Lance endelig blevet ren?'.

Den tidligere cykelrytter, der vandt Tour de France syv gange og efterfølgende fik frataget samtlige titler, fortæller mere specifikt om en episode fra 2017, hvor han skulle forlade en restaurant.

Lance Armstrong på et pressemøde i 2011. Foto: GABRIEL BOUYS Vis mere Lance Armstrong på et pressemøde i 2011. Foto: GABRIEL BOUYS

På vej ud til den bil der ventede på ham, begyndte en gæst pludselig at råbe.

»Han råbte 'fuck dig', 'fuck dig', 'fuck dig', og han ville ikke stoppe. Lige pludselig råbte alle gæsterne 'fuck dig', 'fuck dig'. Sådan noget er aldrig sket før. Jeg begyndte at ryste,« fortæller Lance Armstrong i programmet.

For ti år siden havde han reageret anderledes, fortæller han. Der var han nok hoppet over gelænderet for at slå dem.

Men ikke denne gang. Han ringede til restaurantens manager og fortalte om situationen. Herefter gav han manageren sine kortoplysninger, da Lance Armstrong ville betale for mad og drikke til gæsterne.

»Sig til dem at jeg forstår,« sagde den amerikanske cykelrytter, der har livsvarig karantæne fra sporten.