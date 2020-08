Cykelrytteren Fabio Jakobsen var involveret i et grimt styrt ved målstregen på 1. etape af Polen Rundt, som er det første World Tour-etapeløb efter coronapausen.

Den hollandske mester fra Quick-Step deltog i en intens spurtduel med Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) og endte ude i barrieren.

Flere personer styrtede voldsomt, og værst gik det udover Fabio Jakobsen, der kom op at ridde på en barriere og stødse hårdt ind i en tilskuer, der ligeledes blev hårdt ramt.

Der florerer lige nu mange videoer og billeder på sociale medier af det voldsomme styrt under Polen Rundt. B.T. er også i besiddelse af en video, men vi har valgt ikke at bringe den, så længe der er tvivl om tilstanden hos de implicerede.

Fabio Jakobsen ved en tidligere sejr. Foto: JOSE JORDAN

Deceuninck-Quick Step har meldt ud, at Fabio Jakobsen netop nu bliver behandlet af læger. Cykelsiden The Inner Ring skriver, at løbslederen Czeslaw Lang siger, en ambulancehelikopter er på vej.

Movistar-rytteren Edu Prades var impliceret i styrter, og hans hold skriver på Twitter, at han skal undersøges på hospitalet, da han har slået ryggen.

Quick Step-ejer, Patrick Lefevere, er rasende på Twitter og vil have Dylan Groenewegen i fængsel, da han mener, hollænderen ikke viser nogen hensyn i spurten.

'De skal smide den Jumbo-Visma-fyr i fængsel. Jeg vil gå i retten, de her handligner hører ikke til i cykling. Det er kriminelt hr. Groenewegen,' skriver Patrick Lefevere.

Verdensmester Mads Pedersen (Trek) prøvede lykken og kørte med i spurten, men var ikke i nærheden af at køre med om topplaceringerne.

Han var heller ikke involveret i styrtet, skriver Trek.

'Der var et uhyggeligt styrt ved målstregen. Vi var ikke involveret, og vi håber, at alle, som styrtede, har det godt,' skriver Trek i et opslag på Twitter.

Polen Rundt køres over fem etaper og slutter på søndag.

Foruden Mads Pedersen er de danske ryttere Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Jesper Hansen (Cofidis), Jakob Fuglsang og Jonas Gregaard (Astana) samt Casper Pedersen (Sunweb) med i løbet.

Dylan Groenewegen kom først over stregen, men han er blevet diskvalificeret, forlyder det.

