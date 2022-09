Lyt til artiklen

Mattias Skjelmose kunne næsten ikke være tættere på en VM-medalje.

Men grundet misforståelse og forkerte meldinger om det forspring, den purunge danskers gruppe havde ned til de nærmeste forfølgere, blev han og kompagnonerne taget på sengen og snydt for podieplaceringerne.

I stedet endte Skjelmose på en 10.-plads, og den afslutning – den sidste kilometer og de afgørende sekunder – udmønter sig nu i voldsomme reaktioner på sociale medier.

Det fortæller han til B.T.

»Min telefon har vibreret en del, men det er mest sofaseere, der har behov for at fortælle, hvor dårlig en finale jeg kørte,« lyder det fra Mattias Skjelmose, der dog også har fået meldinger fra sin familie.

Skjelmose sad med resten af udbrydergruppen, og det udviklede sig til en taktisk affære allersidst i løbet, hvor rytterne kiggede på hinanden i et pokerspil, der skulle afgøre anden- og tredjepladserne efter Remco Evenepoel.

I stedet for blev de tromlet ned bagfra, og det mærker danskeren nu på sociale medier.

»Jeg har ikke fået nogen direkte beskeder. Men jeg kan se, at jeg er tagget i en masse om, hvordan jeg pisser en VM-medalje væk, og hvordan jeg skulle gøre det anderledes. Det er på Twitter, Facebook og så videre,« siger Mattias Skjelmose og tilføjer i spøg.

»Det kan være, at man skal skifte landshold til næste år.«

Efterspillet for Skjelmose kommer i en tid, hvor hadbeskeder og den hårde tone på sociale medier er et storomtalt emne.

For nylig gjorde den danske fodboldspiller Joachim Andersen eksempelvis opmærksom på, at hans indbakke flyder over med voldsomme beskeder.

Heldigvis lader Mattias Skjelmose, der fylder 22 år mandag, ikke til at blive påvirket af det.

»Det er cykling. De bedste cykelryttere er dem, der aldrig kører på cykel. Der er ikke andet for end at tage det med ophøjet ro,« mener Mattias Skjelmose.

»Det er trods alt højst sandsynlig mig, der kører VM til næste år igen. Og ikke dem.«

