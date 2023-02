Lyt til artiklen

Nej, nej, nej, det kunne være gået helt galt.

Endnu en gang viste sikkerheden sig ikke at være helt på plads i forbindelse med et stort cykelløb.

Det så voldsomt ud, da reklamebarrieren pludselig blev blæst ind midt på vejen, så rytterne ikke kunne komme forbi.

Få sekunder tidligere var danske Niklas Eg kørt forbi. Se den vilde episode længere nede.

Amerikaneren Matteo Jorgenson vandt tredje etape af cykelløbet Tour of Oman, mens forfølgerne kæmpede sig op ad den sidste stigning.

Blandt dem var den danske klatrer Niklas Eg, der netop havde passeret 50 meterskiltet, da et vindstød tog fat i reklamebarrieren og blæste den ind midt på vejen.

Heldigvis var der et stort hul fra Eg til de næste ryttere på stigningen, så barrieren ramte ikke nogen ryttere.

Det kunne ellers have været en grim omgang, hvis en gruppe ryttere var blevet nedlagt af den flyvende barriere.