Det er kun knap tre uger siden, at cykelsæsonen gik i gang igen, men allerede nu har flere ryttere været mulehår fra at miste livet.

For Fabio Jakobsen og Remco Evenepoel er blot to af mange ryttere, der er kommet slemt til skade under særdeles hektiske løb, hvor den manglende sikkerhed er blevet udstillet.

»Alle styrt er forskellige. I Polen Rundt er det klart, at der skal ligge en skyld et sted. Det må jurister afgøre, for Fabio Jakobsen skal ikke køre for nul kroner næste år, når han skulle have scoret en kontrakt til 10-15 millioner kroner. Der er nogen, der skal betale. Enten et forsikringsselskab eller UCI (Det Internationale Cykelforbund, red.),« siger Deceuninck-Quick Step-sportsdirektøren Brian Holm, der er chef for de to ramte ryttere.

Gennem flere år har danskeren klaget over afslutningen i Polen Rundt, der næsten kostede Fabio Jakobsen livet, da han smadrede ind i barrieren og en løbskommissær. Men Holm har aldrig fået noget svar fra organisationen.

Det er holdenes, rytternes og sportsdirektørernes skyld, mere end det er UCIs skyld. Jakob Fuglsang om de mange styrt.

»Det er svært at skyde skylden på arrangøren, hvis ikke der er nogen klager. Men her synes jeg, at UCI igen, igen og igen udviser stor uduelighed. De fokuserer på de forkerte ting. Motordoping, længden på strømper. Det er politikere, der sidder der, og som nok aldrig har været til cykelløb,« fastslår han og fortsætter:

»Det er skræmmende, at det næsten koster menneskeliv. Det vil altid være farligt med cykelløb, men så farligt behøver det heller ikke at være.«

B.T har været i kontakt med UCI, der ikke har nogle kommentarer til sagen.

Den danske cykelstjerne Jakob Fuglsang har været skånet for styrt i sæsonstarten, der har været fremragende for Astana-rytteren. Men som alle andre i feltet er han også påvirket af de mange styrt og skader. Deler han samme holdning som Brian Holm?

Remco Evenepoel fløj ud over en bro under Lombardiet Rundt. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Remco Evenepoel fløj ud over en bro under Lombardiet Rundt. Foto: MARCO BERTORELLO

Nej, det gør danskeren ikke.

For mens Brian Holm fejer påstande af vejen om, at rytterne er overtændte grundet de færre løb på løbskalenderen og det endnu større pres resultatmæssigt, er Fuglsang uenig.

»Jo, UCI og løbsarrangørerne kan nok godt gøre mere for sikkerheden. Men det er de samme løb, der køres hvert år. Måske har vi ryttere været mere tændte i år, fordi der har været mere på spil i hvert løb. Der har været flere hold i feltet, der stiller med otte kaptajner,« siger den 35-årige rytter.

»I mine øjne har vi ryttere en selvrisiko. Hvorfor er det, at vi ikke kan blive enige om, at en kørsel er for farlig? Vi må vurdere, hvornår rutens beskaffenhed gør, at man kan angribe. Overbefolkethed og stress i feltet er ikke UCI's skyld. Det er holdenes, rytternes og sportsdirektørernes skyld, mere end det er UCI's skyld.«

Når man sænker paraderne om aftenen og ringer hjem til konen, så bryder man sammen. Brian Holm om de voldsomme styrt

Den hollandske supersprinter Fabio Jakobsen endte med at blive lagt i kunstig koma og gennemgik en operation i ansigtet som følge af de voldsomme skader.

Undervejs var Brian Holm for alvor bekymret for sin rytter, men han tror ikke på, at et dødsfald i feltet vil få UCI til at reagere.

»Der bliver ikke gjort noget ved det alligevel. Det har altid været der, der er ikke noget nyt i det, og dør der en, fortsætter man jo alligevel. Fabio var jo tæt på at dø,« mener han.

»Jeg har vænnet mig til det. Det er vanvid, at det sker, men sådan har det været i 50 år. Jeg kender mange, der er døde. Dem glemmer jeg aldrig.«

Sprinteren Fabio Jakobsen mistede næsten livet ved første etape af Polen Rundt. Det er hans cykel, som man kan se øverst til venstre i billedet. Foto: ANDRZEJ GRYGIEL Vis mere Sprinteren Fabio Jakobsen mistede næsten livet ved første etape af Polen Rundt. Det er hans cykel, som man kan se øverst til venstre i billedet. Foto: ANDRZEJ GRYGIEL

Fabio Jakobsens næsten fatale styrt fandt sted 9. august, mens belgiske Remco Evenepoel røg af cyklen og ned fra en bro seks dage senere.

Den danske sportsdirektør lægger heller ikke skjul på, at dagene har været hårde.

»Man bliver selvfølgelig meget mere berørt af det, end man nogensinde kan give udtryk for. Jeg bliver mere bange hver gang,« siger Brian Holm om de mange styrt.

»Først går hjernen på automatpilot, og alle gør, hvad de skal. Man tænker logisk og ganske klart. Men så kommer chokket. Når man sænker paraderne om aftenen og ringer hjem til konen, så bryder man sammen.«

Brian Holm har selv sønnen Albert, der kører cykelløb.

Men på trods af, at han selv har kørt professionelt, får de voldsomme styrt ham til at frygte det værste.

»Man får lyst til at ringe hjem til konen og sige, at knægten skal stoppe med at cykle. Man bliver ramt af et frådende raseri,« erkender Brian Holm.

Primoz Roglic, Egan Bernal, Emanuel Buchmann, Maximilian Schachmann og Greg Van Avermaet er andre eksempler på stjerner, der er røget i asfalten siden starten af august.